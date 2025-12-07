Рейтинг@Mail.ru
Маск сделал новое заявление о Европе - РИА Новости, 07.12.2025
11:03 07.12.2025 (обновлено: 16:08 07.12.2025)
Маск сделал новое заявление о Европе
Американский бизнесмен Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом. Об этом он написал в соцсети X.
Маск сделал новое заявление о Европе

Маск назвал Европу Четвертым рейхом

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом. Об этом он написал в соцсети X.

Он перепостил запись с таким утверждением, добавив: "В значительной степени".
Ранее он написал в соцсети X, что ЕС нужно упразднить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.

В ответ глава МИД Польши Радослав Сикорский в грубой форме посоветовал Маску лететь на Марс.

На этой неделе Еврокомиссия оштрафовала платформу X, которая принадлежит бизнесмену, на 120 миллионов евро за "нарушение европейского закона о цифровых услугах".
