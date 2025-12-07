"Пусть идет в ВСУ". Французы набросились на Макрона после слов о России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro набросились на президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о помощи Украине и критики в адрес России.
"Когда фон дер Ляйен, Каллас и Макрон несут какую-то чушь (в частности, о присвоении российских активов), все должны сказать, что это хорошая идея. <...> Это, по его мнению, будет дух сплоченности?" — написал один из комментаторов.
"Макрон жаждет войны. Ему не остается ничего другого. Военная экономика — это лучший способ держать народ в повиновении", — обрушился с критикой другой.
"Скоро у нас введут выход на пенсию с 70 лет, как уже сделали в Дании, и все ради того, чтобы помочь украинским друзьям!" — подчеркнул еще один пользователь.
"Пускай подает в отставку и записывается добровольцем в ВСУ", — отметил читатель издания.
"Макрон и Зеленский жаждут войны в Европе. Это единственный способ для одного — остаться президентом, а для другого — продолжать пользоваться европейскими субсидиями", — заключил еще один комментатор.
Макрон выступил со срочным призывом по Украине
4 декабря, 09:23
Мирная инициатива США и европейские поправки
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>