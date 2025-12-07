Библиотеку Лувра затопило грязной водой из-за протечки труб

ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. От 300 до 400 документов пострадали при затоплении библиотеки парижского Лувра грязной водой, произошедшего в конце ноября в результате протечки старых труб, заявил в воскресенье заместитель главного администратора музея Франсис Стейнбок.

"Затопление затронуло один из трех залов библиотеки департамента египетских древностей. В настоящий момент (известно, что - ред.) ущерб был нанесен 300-400 работам, сейчас мы проводим полный подсчет. Эти произведения намокли в результате протечки трубы… Их вынесли, открыли, и сейчас проводится тонкая работа по их осушению страница за страницей с помощью промокательной бумаги", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.

По словам Стейнбока, пострадали только периодические и справочные издания и археологические журналы, к которым обращаются египтологи, сотрудники Лувра и студенты. Самые старые из них датируются концом XIX века, другие - началом XX, добавил замглавного администратора.

Он признал, что о проблемах с системой вентиляции и отопления, которая как раз работает на основе подачи по трубам горячей или холодной воды, было известно уже на протяжении нескольких лет. Стейнбок указал, что пострадавшая зона музея числится в списке помещений, где будет проводиться обновление этой системы.

Инцидент произошел 26 ноября, уточняет BFMTV. Он был вызван ошибочным открытием клапана, которое и привело к крупному затоплению зала библиотеки грязной водой, передает телеканал.

В середине ноября Лувр сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.

Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.

Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца 2025 года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.