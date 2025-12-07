Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила снизить возраст ответственности за половые преступления - РИА Новости, 07.12.2025
16:57 07.12.2025 (обновлено: 21:18 07.12.2025)
ЛДПР предложила снизить возраст ответственности за половые преступления
ЛДПР предлагает снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства, если... РИА Новости, 07.12.2025
общество, екатеринбург, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Екатеринбург, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ЛДПР предлагает снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства, если подросток осознавал свои действия, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
По словам депутата, ЛДПР решила поднять данный вопрос в связи со случаем в Екатеринбурге, когда 13-летний мальчик преследовал 10-летнюю девочку. Слуцкий отметил, что местный СК уже возбудил уголовное дело, но из-за того, что мальчику 13 лет, он, вероятно, сможет избежать ответственности.
"ЛДПР считает целесообразным поднять вопрос о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства в случае, если экспертиза установит, что подросток-преступник осознавал и руководил своими действиями", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что основная задача заключается в обеспечении максимальной защиты детям в РФ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Госдуме предложили создать федеральный реестр педофилов
25 апреля, 01:07
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
