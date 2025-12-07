https://ria.ru/20251207/kvartira-2060392796.html
Адвокат рассказала, какого решения по квартире Долиной ждет Лурье
РИА Новости: Лурье ждет, что ВС РФ признает сделку с квартирой Долиной законной
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Полина Лурье ожидает, что Верховный суд признает сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной законной, заявила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
«
"Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей", — сказала собеседница агентства.
В пятницу в эфире Первого канала певица объявила о решении вернуть потраченные на покупку средства в полном объеме.
Свириденко ранее рассказала РИА Новости, что Долина
предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась передать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.
Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья.
Пока шли разбирательства, ФНС
выставила Лурье счет на оплату налога за квартиру как титульному собственнику. Ей пришлось заплатить более 100 тысяч рублей.
Мосгорсуд
и Второй кассационный суд также встали на сторону артистки. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.