Ушаков заявил, что Кушнеру было важно понять идеи и принципы Путина
14:22 07.12.2025
Ушаков заявил, что Кушнеру было важно понять идеи и принципы Путина
Зятю американского лидера, основателю компании Affinity Partners Джареду Кушнеру было важно прочувствовать идеи и принципы президента России Владимира Путина
Ушаков заявил, что Кушнеру было важно понять идеи и принципы Путина

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 дек - РИА Новости. Зятю американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареду Кушнеру было важно прочувствовать идеи и принципы президента России Владимира Путина, потому что он только подключился к переговорам по Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Кушнер только что подключился, и поэтому для него было важно определенное время, было важно почувствовать, что за человек наш президент, с какими идеями и принципами он идет на разговор с американцами. И в этом плане встреча была весьма успешной", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
