Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Кучеровку

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка и 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кучеровка Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
"В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие полков, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей", – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Кучеровку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Кучеровку в Харьковской области