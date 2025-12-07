Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Кучеровку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 07.12.2025 (обновлено: 14:42 07.12.2025)
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Кучеровку
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Кучеровку - РИА Новости, 07.12.2025
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Кучеровку
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка и 121-го мотострелкового... РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
харьковская область
россия
безопасность, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия
Белоусов поздравил бойцов, освобождавших Кучеровку

Белоусов поздравил военных с освобождением Кучеровки в Харьковской области

Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка и 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кучеровка Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
"В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие полков, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей", – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Кучеровку в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили Кучеровку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Кучеровку в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
