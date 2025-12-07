https://ria.ru/20251207/krishtofovich-2060409930.html
Умер советский и украинский режиссер Вячеслав Криштофович
Советский и украинский режиссер Вячеслав Криштофович скончался в Киеве на 79-м году жизни, сообщил национальный союз кинематографистов Украины. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T13:49:00+03:00
культура
киев
украина
россия
вячеслав криштофович (режиссер)
киев
украина
россия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Советский и украинский режиссер Вячеслав Криштофович скончался в Киеве на 79-м году жизни, сообщил национальный союз кинематографистов Украины.
«
"Грустная весть окутала нас невыразимым сожалением. Перестало биться сердце Вячеслава Сигизмундовича Криштофовича", - говорится в посте союза кинематографистов на их странице в социальной сети Facebook*.
Вячеслав Криштофович был режиссером десятков кинокартин, среди которых "Ребро Адама", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Автопортрет неизвестного". Иногда он и сам появлялся в кадре, например в таких фильмах, как "Совесть", "Первое правило королевы" и "Сердце Бонивура".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская