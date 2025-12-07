Умер советский и украинский режиссер Вячеслав Криштофович

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Советский и украинский режиссер Вячеслав Криштофович скончался в Киеве на 79-м году жизни, сообщил национальный союз кинематографистов Украины.

"Грустная весть окутала нас невыразимым сожалением. Перестало биться сердце Вячеслава Сигизмундовича Криштофовича", - говорится в посте союза кинематографистов на их странице в социальной сети Facebook*.

Вячеслав Криштофович был режиссером десятков кинокартин, среди которых "Ребро Адама", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Автопортрет неизвестного". Иногда он и сам появлялся в кадре, например в таких фильмах, как "Совесть", "Первое правило королевы" и "Сердце Бонивура".