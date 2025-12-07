Песков назвал формулировки в стратегии нацбезопасности США отрадными

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия поддерживает формулировки в стратегии нацбезопасности США о выстраивании диалога, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«
"Там и формулировки против конфронтации, и в сторону диалога, выстраивания добрых отношений. Это то, о чем говорит Путин. Это, конечно, отрадно, с одной стороны", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему интервью в Telegram-канале.
По его словам, часть положений обновленного документа во многом соответствует позиции Москвы.
"Можно надеяться, что это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования на Украине, как минимум", — отметил Песков.
Глава Белого дома Дональд Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, что позволяет ему корректировать стратегию нацбезопасности в соответствии со своим видением, подчеркнул представитель Кремля.
При этом он призвал следить за реализацией ее положений, поскольку бывает, что американский "дипстейт" делает все иначе.
Главное из документа
В пятницу США опубликовали новую стратегию национальной безопасности, в которой подчеркивается важность улучшения отношений с Россией.
В документе говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Они возлагают надежды на продолжение боевых действий и попирают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.
Штаты также призвали Европу взять на себя ответственность за оборону.