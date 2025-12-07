Рейтинг@Mail.ru
11:48 07.12.2025 (обновлено: 19:40 07.12.2025)
Песков назвал формулировки в стратегии нацбезопасности США отрадными
Россия поддерживает формулировки в стратегии нацбезопасности США о выстраивании диалога, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2025
в мире, сша, россия, европа, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, украина, дональд трамп
В мире, США, Россия, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Украина, Дональд Трамп
Песков назвал формулировки в стратегии нацбезопасности США отрадными

Песков: новая стратегия нацбезопасности США может помочь переговорам по Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия поддерживает формулировки в стратегии нацбезопасности США о выстраивании диалога, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Там и формулировки против конфронтации, и в сторону диалога, выстраивания добрых отношений. Это то, о чем говорит Путин. Это, конечно, отрадно, с одной стороны", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему интервью в Telegram-канале.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Лукьянов объяснил, как новая доктрина безопасности США повлияет на Россию
6 декабря, 06:04
По его словам, часть положений обновленного документа во многом соответствует позиции Москвы.
"Можно надеяться, что это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования на Украине, как минимум", — отметил Песков.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Посол США при НАТО заявил, что не верит в желание России напасть на альянс
6 декабря, 13:21
Глава Белого дома Дональд Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, что позволяет ему корректировать стратегию нацбезопасности в соответствии со своим видением, подчеркнул представитель Кремля.
При этом он призвал следить за реализацией ее положений, поскольку бывает, что американский "дипстейт" делает все иначе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Новое решение Трампа в отношении России вызвало изумление на Западе
6 декабря, 14:09

Главное из документа

В пятницу США опубликовали новую стратегию национальной безопасности, в которой подчеркивается важность улучшения отношений с Россией.
В документе говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Они возлагают надежды на продолжение боевых действий и попирают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.
Штаты также призвали Европу взять на себя ответственность за оборону.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
А все шло так хорошо: Трамп поставил Россию в критически сложное положение
Вчера, 08:00
 
В мире, США, Россия, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Украина, Дональд Трамп
 
 
