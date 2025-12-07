Рейтинг@Mail.ru
15:53 07.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Загнанные в угол брюссельские элиты могут начать войну с Россией, написал в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

"Самая непосредственная опасность сейчас, когда брюссельские элиты (и Лондон) полностью загнаны в угол и политически обречены, заключается в том, что они действительно начнут войну с Россией", — говорится в публикации.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Президент Владимир Путин на этой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
