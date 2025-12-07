Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, какой подарок лидеры ЕС преподнесли Путину - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 07.12.2025 (обновлено: 15:21 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/koshkovich-2060386606.html
На Западе раскрыли, какой подарок лидеры ЕС преподнесли Путину
На Западе раскрыли, какой подарок лидеры ЕС преподнесли Путину - РИА Новости, 07.12.2025
На Западе раскрыли, какой подарок лидеры ЕС преподнесли Путину
Лидеры ЕС преподносят президенту России Владимиру Путину подарок, разрушая отношения с Соединенными Штатами своей политикой, написал аналитик венгерского Центра РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T08:56:00+03:00
2025-12-07T15:21:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
сша
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_0:52:3176:1840_1920x0_80_0_0_e9e83778250fb4f9706f87b39683dec1.jpg
https://ria.ru/20251207/ukraina-2060385038.html
https://ria.ru/20251207/makron-2060394733.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_a624f9b02d8c00c39eec958c37e45fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, сша, европа, евросоюз
В мире, Россия, Владимир Путин, США, Европа, Евросоюз
На Западе раскрыли, какой подарок лидеры ЕС преподнесли Путину

Кошкович заявил, что разрушением отношений с США ЕС преподнес Путину подарок

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лидеры ЕС преподносят президенту России Владимиру Путину подарок, разрушая отношения с Соединенными Штатами своей политикой, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

"Напоминаю: вбивание клина между Европой и Америкой стало бы величайшей стратегической победой России за последние 80 лет. Мы очень близки к этому. Военная коалиция преподносит это Путину на блюдечке с голубой каемочкой", — говорится в публикации.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Мы не заслужили". В Раде раскрыли новый план Украины на переговорах
Вчера, 08:28
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России.

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что Европейский союз на фоне попыток США заключить соглашение в рамках урегулирования украинского конфликта и раскола в Трансатлантическом альянсе сталкивается с большими трудностями.

В пятницу Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.

Вместе с тем, из документа, определяющего основы американской внешней политики, убрали упоминания о России, как о прямой угрозе США. Также стратегия пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Слова Макрона после удара ВС России по Украине вызвали раздражение в США
Вчера, 10:53
 
В миреРоссияВладимир ПутинСШАЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала