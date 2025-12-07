МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лидеры ЕС преподносят президенту России Владимиру Путину подарок, разрушая отношения с Соединенными Штатами своей политикой, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Напоминаю: вбивание клина между Европой и Америкой стало бы величайшей стратегической победой России за последние 80 лет. Мы очень близки к этому. Военная коалиция преподносит это Путину на блюдечке с голубой каемочкой", — говорится в публикации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России.
Агентство Bloomberg накануне сообщило, что Европейский союз на фоне попыток США заключить соглашение в рамках урегулирования украинского конфликта и раскола в Трансатлантическом альянсе сталкивается с большими трудностями.
В пятницу Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Вместе с тем, из документа, определяющего основы американской внешней политики, убрали упоминания о России, как о прямой угрозе США. Также стратегия пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
