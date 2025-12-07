Конгресс США отказался от "сдерживания" Трампа, заявила Клинтон

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Конгресс США отказался от своих полномочий по сдерживанию и корректировке действий президента Дональда Трампа, заявила в воскресенье бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.
"Конгресс фактически отказался от своей ответственности, и мне очень печально это видеть, потому что ни одному президенту не нравится, когда конгресс задает ему вопросы. Неважно, к какой партии вы принадлежите – так устроена наша система. Согласно нашей конституции, конгресс должен служить сдерживающим фактором для исполнительной власти", - сказала Клинтон на Дохийском форуме 2025.
Клинтон предрекла политические изменения в США
Вчера, 13:33
Помимо этого, она отметила, что основная ответственность за сложившуюся в конгрессе ситуацию лежит на Республиканской партии.
"По сути, именно Республиканская партия не хочет каким-либо образом привлекать администрацию (Трампа) к ответственности. Это не соответствует нашей конституции и не является разумным, потому что президентов нужно привлекать к ответственности", - добавила Клинтон.
На данный момент республиканцы располагают в конгрессе США минимальным большинством – 219 мест против 214 у демократов. В 2026 году в стране состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять это большинство.