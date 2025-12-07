Конгресс США отказался от "сдерживания" Трампа, заявила Клинтон

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Конгресс США отказался от своих полномочий по сдерживанию и корректировке действий президента Дональда Трампа, заявила в воскресенье бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Помимо этого, она отметила, что основная ответственность за сложившуюся в конгрессе ситуацию лежит на Республиканской партии.