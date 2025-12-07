Рейтинг@Mail.ru
Конгресс США отказался от "сдерживания" Трампа, заявила Клинтон
16:08 07.12.2025
Конгресс США отказался от "сдерживания" Трампа, заявила Клинтон
Конгресс США отказался от "сдерживания" Трампа, заявила Клинтон
Конгресс США отказался от "сдерживания" Трампа, заявила Клинтон

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Конгресс США отказался от своих полномочий по сдерживанию и корректировке действий президента Дональда Трампа, заявила в воскресенье бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.
"Конгресс фактически отказался от своей ответственности, и мне очень печально это видеть, потому что ни одному президенту не нравится, когда конгресс задает ему вопросы. Неважно, к какой партии вы принадлежите – так устроена наша система. Согласно нашей конституции, конгресс должен служить сдерживающим фактором для исполнительной власти", - сказала Клинтон на Дохийском форуме 2025.
Помимо этого, она отметила, что основная ответственность за сложившуюся в конгрессе ситуацию лежит на Республиканской партии.
"По сути, именно Республиканская партия не хочет каким-либо образом привлекать администрацию (Трампа) к ответственности. Это не соответствует нашей конституции и не является разумным, потому что президентов нужно привлекать к ответственности", - добавила Клинтон.
На данный момент республиканцы располагают в конгрессе США минимальным большинством – 219 мест против 214 у демократов. В 2026 году в стране состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять это большинство.
