Рейтинг@Mail.ru
Хиллари Клинтон прокомментировала новую стратегию безопасности США - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/klinton-2060396276.html
Хиллари Клинтон прокомментировала новую стратегию безопасности США
Хиллари Клинтон прокомментировала новую стратегию безопасности США - РИА Новости, 07.12.2025
Хиллари Клинтон прокомментировала новую стратегию безопасности США
Новая стратегия национальной безопасности вызывает больше вопросов, чем ответов, в частности, "без нужды отдаляет" США от Европы и других союзников, считает... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T11:21:00+03:00
2025-12-07T11:21:00+03:00
в мире
сша
европа
украина
хиллари клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/76/1551557627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5069da035f4531f011cf5ec02a5e4d3.jpg
https://ria.ru/20251205/ssha-2060048456.html
https://ria.ru/20251205/usa-2060051502.html
сша
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/76/1551557627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba73f177bd8c1ba102dfa097eed985e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, украина, хиллари клинтон
В мире, США, Европа, Украина, Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон прокомментировала новую стратегию безопасности США

Хиллари Клинтон: новая стратегия безопасности США вызывает много вопросов

© РИА Новости / Никита Шохов | Перейти в медиабанкХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Никита Шохов
Перейти в медиабанк
Хиллари Клинтон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности вызывает больше вопросов, чем ответов, в частности, "без нужды отдаляет" США от Европы и других союзников, считает бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.
«

"Я все еще перевариваю (стратегию. — ред.)... В ней содержится очень четкий сигнал того, что США делают очень большой шаг в сторону от тех альянсов, которые были отличительной чертой нашей внешней политики и, я бы сказала, нашей реальной силой влияния на события в мире. Если вы посмотрите на эту стратегию, то увидите, что это очень серьезное обвинение в адрес Европы, ее открытости и населения. И это, на мой взгляд, является ненужным разделением между нами и странами, с которыми у нас много общего и которые необходимы для нашей безопасности", — заявила Клинтон в воскресенье на сессии Дохийского форума.

Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США намерены вернуться к доктрине Монро
5 декабря, 13:01
Более того, бывший госсекретарь считает, что обновление доктрины Монро, прописанное в стратегии, будет сложно реализовать.
«

"В целом, это вызывает больше вопросов, чем ответов о том, что на самом деле будет сделано для реализации очень широких заявлений, из которых состоит эта стратегия", — добавила Клинтон.

В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США не дадут конкурентам извне укрепить позиции в Западном полушарии
5 декабря, 13:09
 
В миреСШАЕвропаУкраинаХиллари Клинтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала