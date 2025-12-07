Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ
16:48 07.12.2025 (обновлено: 17:41 07.12.2025)
ЦСКА одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ
ЦСКА одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
ЦСКА одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ
Московский ЦСКА обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T16:48:00+03:00
2025-12-07T17:41:00+03:00
хоккей
спорт
николай коваленко
цска
салават юлаев
владислав еременко
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, николай коваленко, цска, салават юлаев, владислав еременко, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Николай Коваленко, ЦСКА, Салават Юлаев, Владислав Еременко, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
ЦСКА одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ

ЦСКА со счетом 3:1 одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ

Хоккеисты ЦСКА Денис Зернов и Николай Коваленко
Хоккеисты ЦСКА Денис Зернов и Николай Коваленко - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 2:1). В составе армейцев шайбы забросили Николай Коваленко (33-я минута), Владислав Еременко (48) и Кирилл Долженков (55). У "Салавата Юлаева" отличился Максим Кузнецов (43).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
07 декабря 2025 • начало в 14:30
Завершен
Салават Юлаев
1 : 3
ЦСКА
42:00 • Maxim Kuznetsov
(Шелдон Ремпал, Alexander Zharovsky)
32:04 • Николай Коваленко
(Денис Гурьянов, Денис Зернов)
47:38 • Владислав Еременко
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
54:24 • Кирилл Долженков
Календарь Турнирная таблица История встреч
ЦСКА (37 очков) занимает восьмое место в таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" (31) располагается на аналогичной строчке на Востоке.
В следующем матче после перерыва на проведение Кубка Первого канала ЦСКА сыграет с тольяттинской "Ладой" в гостях 16 декабря. "Салават Юлаев" в этот же день встретится с казанским "Ак Барсом" на льду соперника.
В другом матче новосибирская "Сибирь" в серии буллитов одержала гостевую победу над астанинским "Барысом" - 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Хоккей
 
Матч-центр
 
