https://ria.ru/20251207/kkhl-2060429382.html
ЦСКА одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ
ЦСКА одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
ЦСКА одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ
Московский ЦСКА обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T16:48:00+03:00
2025-12-07T16:48:00+03:00
2025-12-07T17:41:00+03:00
хоккей
спорт
николай коваленко
цска
салават юлаев
владислав еременко
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041890207_0:55:1482:890_1920x0_80_0_0_19e1ac9f71288c185697d925e2174888.jpg
/20251207/khokkey-2060427457.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041890207_89:0:1404:986_1920x0_80_0_0_b4911ab4c3103b82d64257166521a7c6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, николай коваленко, цска, салават юлаев, владислав еременко, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Николай Коваленко, ЦСКА, Салават Юлаев, Владислав Еременко, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
ЦСКА одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ
ЦСКА со счетом 3:1 одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ