https://ria.ru/20251207/kitay-2060387897.html
Китайские военные обвинили Японию в создании помех во время учений
Китайские военные обвинили Японию в создании помех во время учений - РИА Новости, 07.12.2025
Китайские военные обвинили Японию в создании помех во время учений
Военные самолеты Японии неоднократно приближались к району учений ВМС Китая, создавая серьёзную угрозу безопасности полётов, заявили в ВМС КНР. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T09:12:00+03:00
2025-12-07T09:12:00+03:00
2025-12-07T09:12:00+03:00
в мире
китай
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704879_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_e10237ef60e317422cf8eb096ddf3c9a.jpg
https://ria.ru/20251024/takaiti-2050343571.html
китай
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704879_130:0:2263:1600_1920x0_80_0_0_c40162ffba45dace6eb853a1f195a959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, япония
Китайские военные обвинили Японию в создании помех во время учений
ВМС Китая: японские самолеты приближались к району учений, создавая помехи
ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Военные самолеты Японии неоднократно приближались к району учений ВМС Китая, создавая серьёзную угрозу безопасности полётов, заявили в ВМС КНР.
Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном ресурсе ВМС КНР в соцсети WeChat, ранее авианосная группа авианосца "Ляонин" провела плановые учения палубных истребителей в акватории к востоку от пролива Мияко в заранее объявленном районе.
«
"В течение этого периода самолёты сил самообороны Японии неоднократно приближались к району учений ВМС Китая, создавая помехи, что серьёзно повлияло на ход обычных учений Китая и поставило под серьёзную угрозу безопасность полётов", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что поднятая японской стороной шумиха вокруг упомянутых учений "не соответствует действительности".
"Военно-морские силы Китая
примут необходимые меры в соответствии с законом для решительной защиты своей безопасности, законных прав и интересов", - говорится в заявлении.