09:12 07.12.2025
Военные самолеты Японии неоднократно приближались к району учений ВМС Китая, создавая серьёзную угрозу безопасности полётов, заявили в ВМС КНР. РИА Новости, 07.12.2025
в мире, китай, япония
В мире, Китай, Япония
Китайские военные обвинили Японию в создании помех во время учений

CC BY-SA 2.5 / Baycrest / Авианосец "Ляонин"
Авианосец Ляонин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
CC BY-SA 2.5 / Baycrest /
Авианосец "Ляонин". Архивное фото
ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Военные самолеты Японии неоднократно приближались к району учений ВМС Китая, создавая серьёзную угрозу безопасности полётов, заявили в ВМС КНР.
Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном ресурсе ВМС КНР в соцсети WeChat, ранее авианосная группа авианосца "Ляонин" провела плановые учения палубных истребителей в акватории к востоку от пролива Мияко в заранее объявленном районе.
"В течение этого периода самолёты сил самообороны Японии неоднократно приближались к району учений ВМС Китая, создавая помехи, что серьёзно повлияло на ход обычных учений Китая и поставило под серьёзную угрозу безопасность полётов", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что поднятая японской стороной шумиха вокруг упомянутых учений "не соответствует действительности".
"Военно-морские силы Китая примут необходимые меры в соответствии с законом для решительной защиты своей безопасности, законных прав и интересов", - говорится в заявлении.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Япония обеспокоена военными тенденциями соседей, заявила премьер
24 октября, 13:34
 
