В Китае девять человек погибли в ДТП

"Девять человек погибли и 7 получили травмы, пострадавшие были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, авария произошла во время внезапного густого тумана в сочетании с отрицательной температурой, в результате чего дорожное покрытие за короткий период обледенело и стало скользким.