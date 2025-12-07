В Китае девять человек погибли в ДТП

ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. В результате дорожно-транспортного происшествия в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР на северо-западе страны погибли девять человек, еще семеро пострадали, передает Центральное телевидение Китая.
ДТП произошло 6 декабря на участке скоростной автомагистрали G30 в районе городского уезда Усу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая около 22.00 (17.00 мск - ред.). Всего в инцидент было вовлечено пять грузовых и семь легковых автомобилей.
"Девять человек погибли и 7 получили травмы, пострадавшие были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, авария произошла во время внезапного густого тумана в сочетании с отрицательной температурой, в результате чего дорожное покрытие за короткий период обледенело и стало скользким.
