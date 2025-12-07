Рейтинг@Mail.ru
В Китае девять человек погибли в ДТП
05:50 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/kitaj-2060377778.html
В Китае девять человек погибли в ДТП
В Китае девять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 07.12.2025
В Китае девять человек погибли в ДТП
В результате дорожно-транспортного происшествия в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР на северо-западе страны погибли девять человек, еще семеро... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T05:50:00+03:00
2025-12-07T05:50:00+03:00
в мире
китай
синьцзян-уйгурский автономный район
китай
синьцзян-уйгурский автономный район
в мире, китай, синьцзян-уйгурский автономный район
В мире, Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район
В Китае девять человек погибли в ДТП

В Китае девять человек погибли в ДТП, еще девять пострадали

© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине
Скорая помощь в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. В результате дорожно-транспортного происшествия в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР на северо-западе страны погибли девять человек, еще семеро пострадали, передает Центральное телевидение Китая.
ДТП произошло 6 декабря на участке скоростной автомагистрали G30 в районе городского уезда Усу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая около 22.00 (17.00 мск - ред.). Всего в инцидент было вовлечено пять грузовых и семь легковых автомобилей.
"Девять человек погибли и 7 получили травмы, пострадавшие были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, авария произошла во время внезапного густого тумана в сочетании с отрицательной температурой, в результате чего дорожное покрытие за короткий период обледенело и стало скользким.
В миреКитайСиньцзян-Уйгурский автономный район
 
 
