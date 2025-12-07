Рейтинг@Mail.ru
Кишинев не готов к вступлению в ЕС, заявил экс-президент Молдавии
14:01 07.12.2025
Кишинев не готов к вступлению в ЕС, заявил экс-президент Молдавии
Протестные акции оппозиции в Кишиневе
Протестные акции оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Кишинев не готов к вступлению в Евросоюз и не будет готов в ближайшее время, поскольку власти занимаются своими проблемами и используют евроинтеграцию для получения выгоды, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Компартии Владимир Воронин.
"Нет, потому что сказать - это одно, а сделать, соответствовать сказанному - это совсем непросто. Это даже невозможно. Мы видели, что творили власти в предыдущем парламенте - у них же второй раз большинство в парламенте. ПДС не в состоянии и завтра будет не в состоянии продвигать ту позицию, те планы, тот проект, которые называется европейская интеграция", - заявил Воронин в эфире телеканала Cinema 1.

Резиденция президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Молдавии заявили о падении числа сторонников евроинтеграции
25 апреля, 01:18
По его словам, Кишинев "толкает в спину" Брюссель в попытках ускорить процесс евроинтеграции, но местные власти к этому не готовы, потому что внутри правящей партии "Действие и солидарность" нет потенциала для решения подобных задач.
"Власти занимаются своими интересами, европейская интеграция - это их фишка, чтобы кормиться, получать блага от ЕС. Но если посмотреть на улицу и проанализировать, как живет народ, то почти половина населения окажется ниже порога бедности, надо их накормить, обогреть, накормить, а не заниматься евроинтеграцией", - подчеркнул Воронин.

Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Эксперт назвал требование ЕС о вступлении Молдавии в ЕС ультиматумом Санду
6 декабря, 13:36
 
