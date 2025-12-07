Кишинев не готов к вступлению в ЕС, заявил экс-президент Молдавии

«

"Нет, потому что сказать - это одно, а сделать, соответствовать сказанному - это совсем непросто. Это даже невозможно. Мы видели, что творили власти в предыдущем парламенте - у них же второй раз большинство в парламенте. ПДС не в состоянии и завтра будет не в состоянии продвигать ту позицию, те планы, тот проект, которые называется европейская интеграция", - заявил Воронин в эфире телеканала Cinema 1.