На Урале начали проверку из-за задержки авиарейсов в Хургаду

"Уральской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в Хургаду. Сегодня из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга задержаны к вылету два рейса авиакомпании Almasria Universal Airlines в Хургаду", – рассказали в прокуратуре.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о рейсах UJ-724 и UJ-724D. Судя по онлайн-табло "Кольцово", задержанные рейсы должны были отправиться в 6.35 мск и 7.40 мск, но при этом, исходя из данных онлайн-табло, планируемое время вылета одного из задержанных рейсов – в воскресенье в 19.45 мск, а второй рейс отменен.