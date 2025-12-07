https://ria.ru/20251207/khurgada-2060428465.html
На Урале начали проверку из-за задержки авиарейсов в Хургаду
На Урале начали проверку из-за задержки авиарейсов в Хургаду - РИА Новости, 07.12.2025
На Урале начали проверку из-за задержки авиарейсов в Хургаду
Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек двух авиарейсов из Екатеринбурга в египетский город Хургада, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T16:36:00+03:00
2025-12-07T16:36:00+03:00
2025-12-07T17:26:00+03:00
туризм
екатеринбург
хургада
урал
происшествия
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004536312_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_72f6e55f0e4862eba5f47ea3bd53c50b.jpg
https://ria.ru/20251205/magadan-2059936500.html
екатеринбург
хургада
урал
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004536312_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_547385e0cc0c5b0d2eaade09967fbc34.jpg
Снежный апокалипсис в Шерегеше: стихия парализовала курорт
Снежный апокалипсис в Шерегеше: стихия парализовала курорт. На трассах образовались многокилометровые пробки - дороги заметает быстрее, чем их успевают чистить. Подъемники закрыты из-за непогоды.
2025-12-07T16:36
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, хургада, урал, происшествия, египет
Туризм, Екатеринбург, Хургада, Урал, Происшествия, Египет
На Урале начали проверку из-за задержки авиарейсов в Хургаду
Прокуратура начала проверку из-за задержки 2 рейсов из Екатеринбурга в Хургаду
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек двух авиарейсов из Екатеринбурга в египетский город Хургада, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа.
«
"Уральской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в Хургаду. Сегодня из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга задержаны к вылету два рейса авиакомпании Almasria Universal Airlines в Хургаду", – рассказали в прокуратуре.
В пресс-службе уточнили, что речь идет о рейсах UJ-724 и UJ-724D. Судя по онлайн-табло "Кольцово", задержанные рейсы должны были отправиться в 6.35 мск и 7.40 мск, но при этом, исходя из данных онлайн-табло, планируемое время вылета одного из задержанных рейсов – в воскресенье в 19.45 мск, а второй рейс отменен.
"По решению авиакомпании из-за сложных метеоусловий в аэропорту "Кольцово" воздушные судна ушли на запасной аэродром города Челябинска", – подчеркнули в прокуратуре.
Прибывшие в аэропорт пассажиры обеспечиваются напитками, им будет предоставлено горячее питание, добавили в надзорном органе, в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.
В воскресенье столицу Урала
и Свердловскую область
накрыл сильный снегопад. Также ранее региональная Госавтоинспекция в связи с ухудшением погодных условий призывала водителей к повышенной бдительности.