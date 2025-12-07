Рейтинг@Mail.ru
"Колорадо" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
23:35 07.12.2025
"Колорадо" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ
"Колорадо" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" обыграл "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.12.2025
спорт, колорадо эвеланш, филадельфия флайерз, валерий ничушкин, брент бернс, брок нельсон, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Колорадо Эвеланш, Филадельфия Флайерз, Валерий Ничушкин, Брент Бернс, Брок Нельсон, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Филадельфии, закончилась со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Брент Бёрнс (9-я минута), Брок Нельсон (20) и россиянин Валерий Ничушкин (22). В составе хозяев шайбы забросили Шон Кутюрье (3) и Трэвис Конекны (26).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 декабря 2025 • начало в 21:00
Завершен
Филадельфия
2 : 3
Колорадо
02:09 • Шон Кутюрье
(Ноа Юлсен, Оуэн Типпетт)
25:58 • Трэвис Конечны
(Эмиль Андре, Кристиан Дворак)
08:28 • Брент Бернс
(Мартин Некаш, Джек Дрери)
19:08 • Брок Нельсон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
21:47 • Валерий Ничушкин
(Виктор Олофссон, Девон Тоус)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для 30-летнего Ничушкина эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне, также на его счету семь передач в 21 матче.
"Колорадо" с 48 очками идет на первом месте в таблице Центрального дивизиона, "Филадельфия" (33 очка) располагается на пятой позиции в Столичном дивизионе.
В следующем матче "Колорадо" 9 декабря на выезде сыграет с "Нэшвилл Предаторз", а "Филадельфия" в тот же день примет "Сан-Хосе Шаркс".
Хоккеисты клуба НХЛ Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Кузьменко прервал безголевую серию в НХЛ
ХоккейСпортКолорадо ЭвеланшФиладельфия ФлайерзВалерий НичушкинБрент БернсБрок НельсонНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
