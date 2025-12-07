"Колорадо" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Филадельфии, закончилась со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Брент Бёрнс (9-я минута), Брок Нельсон (20) и россиянин Валерий Ничушкин (22). В составе хозяев шайбы забросили Шон Кутюрье (3) и Трэвис Конекны (26).
07 декабря 2025 • начало в 21:00
Завершен
02:09 • Шон Кутюрье
25:58 • Трэвис Конечны
(Эмиль Андре, Кристиан Дворак)
08:28 • Брент Бернс
19:08 • Брок Нельсон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
21:47 • Валерий Ничушкин
Для 30-летнего Ничушкина эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне, также на его счету семь передач в 21 матче.
"Колорадо" с 48 очками идет на первом месте в таблице Центрального дивизиона, "Филадельфия" (33 очка) располагается на пятой позиции в Столичном дивизионе.
В следующем матче "Колорадо" 9 декабря на выезде сыграет с "Нэшвилл Предаторз", а "Филадельфия" в тот же день примет "Сан-Хосе Шаркс".
Кузьменко прервал безголевую серию в НХЛ
Вчера, 09:43