Байдена больше беспокоили границы Украины, чем американские, заявил Хегсет - РИА Новости, 07.12.2025
00:30 07.12.2025
Байдена больше беспокоили границы Украины, чем американские, заявил Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что предыдущего президента США Джо Байдена больше беспокоили границы Украины, чем американские.
2025
Байдена больше беспокоили границы Украины, чем американские, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что предыдущего президента США Джо Байдена больше беспокоили границы Украины, чем американские.
"Администрация Байдена была больше обеспокоена украинскими границами, чем нашими собственными", - сказал Хегсет в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
Шеф Пентагона добавил, что Белый дом при Дональде Трампе закрыл границы США для нелегалов.
Хегсет при этом отметил, что конфликт на Украине также стал следствием слабости экс-администрации США.
Заголовок открываемого материала