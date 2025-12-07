https://ria.ru/20251207/khegset-2060361192.html
Байдена больше беспокоили границы Украины, чем американские, заявил Хегсет
Байдена больше беспокоили границы Украины, чем американские, заявил Хегсет - РИА Новости, 07.12.2025
Байдена больше беспокоили границы Украины, чем американские, заявил Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что предыдущего президента США Джо Байдена больше беспокоили границы Украины, чем американские. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T00:30:00+03:00
2025-12-07T00:30:00+03:00
2025-12-07T00:30:00+03:00
в мире
сша
украина
калифорния
пит хегсет
джо байден
рональд рейган
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049056745_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_4d9c7fea796e0ec0981576259e3e2ee9.jpg
https://ria.ru/20251206/ssha-2060358651.html
сша
украина
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049056745_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba9922ea9b95e37a44cb2af8c7d2a6f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, калифорния, пит хегсет, джо байден, рональд рейган, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Калифорния, Пит Хегсет, Джо Байден, Рональд Рейган, Министерство обороны США
Байдена больше беспокоили границы Украины, чем американские, заявил Хегсет
Хегсет: Байден больше беспокоился об Украине, чем об американских границах