Израиль пытается изменить соглашение по Газе в свою пользу, считают в ХАМАС

АЛЖИР, 7 дек - РИА Новости. Израиль пытается переформулировать соглашение о прекращении огня в секторе Газа, чтобы уклониться от выполнения взятых на себя обязательств, включая открытие КПП и доставку гумпомощи, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан.

"Сионистское образование ( Израиль - ред.) пытается переформулировать соглашение о прекращении огня так, чтобы оно отвечало его интересам и позволяло бы избежать обязательств по первому этапу соглашения, включая открытие КПП для въезда и выезда граждан, ввоз товаров, гумпомощи и техники для разбора завалов, а также уход из районов, оговоренных в соглашении", - заявил он.

По словам Хамдана, Израиль ежедневно нарушает соглашение о прекращении огня, не допускает поставки коммерческих и гуманитарных грузов в Газу в оговоренном объеме, а также смещает границы "желтой линии" (линия отвода израильских сил в секторе Газа - ред.).

По утверждениям представителя ХАМАС , Израиль также не оставляет попыток добиться выселения палестинцев из сектора, пытаясь "увязать выполнение четких пунктов соглашения с другими, спорными пунктами". В связи с этим ХАМАС обратился к международным посредникам и американской администрации с просьбой обязать Израиль открыть КПП на границе с Газой на въезд и выезд и выполнить другие пункты первого этапа соглашения.

В начале декабря пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что Израиль в ближайшие дни откроет КПП " Рафах " для выезда палестинцев из Газы в Египет . По данным израильской стороны, выход жителей через переход "Рафах" будет осуществляться при координации с Египтом после проверки со стороны Израиля и под наблюдением миссии Европейского союза.

Представитель COGAT Рой Салмон заявил РИА Новости 4 декабря, что Израиль планирует открыть КПП исключительно для выезда палестинцев на лечение, они смогут вернуться обратно только в том случае, если движение ХАМАС вернет Израилю останки последнего заложника. Салмон подчеркнул, что транспортировка грузов как коммерческих, так и гуманитарных, через КПП осуществляться не будет.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. К этому времени палестинские радикалы продолжали удерживать 20 живых заложников и тела 28 погибших заложников.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.