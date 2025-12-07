Рейтинг@Mail.ru
Израиль пытается изменить соглашение по Газе в свою пользу, считают в ХАМАС - РИА Новости, 07.12.2025
17:29 07.12.2025 (обновлено: 17:30 07.12.2025)
Израиль пытается изменить соглашение по Газе в свою пользу, считают в ХАМАС
Израиль пытается изменить соглашение по Газе в свою пользу, считают в ХАМАС
в мире, израиль, египет, алжир (провинция), хамас, раф
В мире, Израиль, Египет, Алжир (провинция), ХАМАС, РАФ
Израиль пытается изменить соглашение по Газе в свою пользу, считают в ХАМАС

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
АЛЖИР, 7 дек - РИА Новости. Израиль пытается переформулировать соглашение о прекращении огня в секторе Газа, чтобы уклониться от выполнения взятых на себя обязательств, включая открытие КПП и доставку гумпомощи, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан.
"Сионистское образование (Израиль - ред.) пытается переформулировать соглашение о прекращении огня так, чтобы оно отвечало его интересам и позволяло бы избежать обязательств по первому этапу соглашения, включая открытие КПП для въезда и выезда граждан, ввоз товаров, гумпомощи и техники для разбора завалов, а также уход из районов, оговоренных в соглашении", - заявил он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Мерц призвал Израиль отказаться от аннексии Западного берега Иордана
6 декабря, 23:37
По словам Хамдана, Израиль ежедневно нарушает соглашение о прекращении огня, не допускает поставки коммерческих и гуманитарных грузов в Газу в оговоренном объеме, а также смещает границы "желтой линии" (линия отвода израильских сил в секторе Газа - ред.).
По утверждениям представителя ХАМАС, Израиль также не оставляет попыток добиться выселения палестинцев из сектора, пытаясь "увязать выполнение четких пунктов соглашения с другими, спорными пунктами". В связи с этим ХАМАС обратился к международным посредникам и американской администрации с просьбой обязать Израиль открыть КПП на границе с Газой на въезд и выезд и выполнить другие пункты первого этапа соглашения.
В начале декабря пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что Израиль в ближайшие дни откроет КПП "Рафах" для выезда палестинцев из Газы в Египет. По данным израильской стороны, выход жителей через переход "Рафах" будет осуществляться при координации с Египтом после проверки со стороны Израиля и под наблюдением миссии Европейского союза.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Глава Сирии считает требование Израиля о демилитаризованной зоне опасным
6 декабря, 16:13
Представитель COGAT Рой Салмон заявил РИА Новости 4 декабря, что Израиль планирует открыть КПП исключительно для выезда палестинцев на лечение, они смогут вернуться обратно только в том случае, если движение ХАМАС вернет Израилю останки последнего заложника. Салмон подчеркнул, что транспортировка грузов как коммерческих, так и гуманитарных, через КПП осуществляться не будет.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. К этому времени палестинские радикалы продолжали удерживать 20 живых заложников и тела 28 погибших заложников.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
Заголовок открываемого материала