07.12.2025
17:16 07.12.2025
Ситуация в Таиланде не влияет на безопасность туристов, заявили в РСТ
Провинции в Таиланде на границе с Камбоджей, жителей которых призвали эвакуироваться, не относятся к зонам массового туризма и находятся на значительном...
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Провинции в Таиланде на границе с Камбоджей, жителей которых призвали эвакуироваться, не относятся к зонам массового туризма и находятся на значительном удалении от ключевых курортов, таких как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
В воскресенье тайская газета "Кхаосот" сообщила, что армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Издание сообщило также, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
"На текущий момент ситуация, связанная с напряженностью на границе Таиланда и Камбоджи, не оказывает существенного влияния на безопасность российских туристов", - сказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
Он пояснил, что речь идет о локальных мерах в приграничных провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани.
"Эти территории не относятся к зонам массового туризма и находятся на значительном удалении от ключевых курортов, таких как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби. Организованных туристических групп из России в данных приграничных районах нет, российские туроператоры не формируют туда экскурсионных или пляжных программ, поток индивидуальных туристов также минимален", - добавил он.
