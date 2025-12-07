Ситуация в Таиланде не влияет на безопасность туристов, заявили в РСТ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Провинции в Таиланде на границе с Камбоджей, жителей которых призвали эвакуироваться, не относятся к зонам массового туризма и находятся на значительном удалении от ключевых курортов, таких как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).