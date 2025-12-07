https://ria.ru/20251207/kallas-2060441882.html
Дмитриев заявил, что Каллас показала миру, кто такие европейские бюрократы
Глава дипломатии Европейского союза Кайя Каллас заставила мир осознать, что из себя представляют европейские бюрократы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель... РИА Новости, 07.12.2025
Дмитриев заявил, что Каллас показала миру, кто такие европейские бюрократы
