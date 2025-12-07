Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил, что Каллас показала миру, кто такие европейские бюрократы
19:16 07.12.2025
Дмитриев заявил, что Каллас показала миру, кто такие европейские бюрократы
Глава дипломатии Европейского союза Кайя Каллас заставила мир осознать, что из себя представляют европейские бюрократы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель...
в мире
Дмитриев заявил, что Каллас показала миру, кто такие европейские бюрократы

Дмитриев: Каллас заставила мир осознать, кто такие европейские бюрократы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава дипломатии Европейского союза Кайя Каллас заставила мир осознать, что из себя представляют европейские бюрократы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Кайя – подарок для мира. Она заставила мир понять, что представляют собой европейские бюрократы. Спасибо, Кайя!", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К публикации Дмитриев прикрепил скриншот статьи, опубликованной в газете Telegraph и озаглавленной как "Глава евродипломатии – подарок для Кремля". В публикации речь идет о том, что деятельность Каллас в отношении кризиса на Украине привела к "фатальной" разобщенности в Европе, а ее "жесткий отказ от переговоров" с президентом России Владимиром Путиным "способствовал исключению Европы из финальной стадии переговоров".
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
На Западе рассказали о подарке России от Каи Каллас
