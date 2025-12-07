На Западе рассказали о подарке России от Каи Каллас

«

"Чиновники Белого дома раздражены тем, что они называют "эстонизацией" европейской внешней политики. А опубликованная на этой неделе новая стратегия национальной безопасности США сигнализирует о серьезном пересмотре отношения Вашингтона к своим некогда ближайшим союзникам в Европе. <…> На Украине также наблюдается разочарование призывом Каллас бороться до победы, не представив при этом ни реалистичного плана, ни достаточных средств для достижения такого результата", — резюмирует автор материала.