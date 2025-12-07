МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Радикальная позиция главы евродипломатии Каи Каллас по вопросу Украины фактически раскалывает западное сообщество и делает этим подарок России, пишет британское издание The Telegraph.
«
"Главный дипломат ЕС — подарок Кремлю. <…> Ее упорный отказ от переговоров с Путиным <…> фактически исключил Европу из финальной стадии переговоров. Магическое мышление и негибкость Каллас и ее единомышленников привели к самой фатальной разобщенности Запада", — указывается в материале.
«
"Чиновники Белого дома раздражены тем, что они называют "эстонизацией" европейской внешней политики. А опубликованная на этой неделе новая стратегия национальной безопасности США сигнализирует о серьезном пересмотре отношения Вашингтона к своим некогда ближайшим союзникам в Европе. <…> На Украине также наблюдается разочарование призывом Каллас бороться до победы, не представив при этом ни реалистичного плана, ни достаточных средств для достижения такого результата", — резюмирует автор материала.
В ноябре официальный представитель МИД Мария Захаровазаявляла, что Каллас нужно вызвать санитаров из-за ее заявлений про то, что Россия за последние сто лет напала на большое количество стран.
Как отмечал директор СВР Сергей Нарышкин, "калласы", "макроны" и "мерцы" готовы предложить европейским нациям только русофобию и ускоренную подготовку к войне с Россией.
"Ждет судный день". На Западе пригрозили Каллас после слов о России
27 ноября, 16:43