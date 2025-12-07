https://ria.ru/20251207/kadry-2060392638.html
Правительство направит дополнительные средства на подготовку кадров для АПК
Правительство РФ направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров для агропромышленного комплекса в регионах, сообщили в российском кабмине. РИА Новости, 07.12.2025
На подготовку кадров для АПК в регионах направят свыше полумиллиарда рублей