Правительство направит дополнительные средства на подготовку кадров для АПК - РИА Новости, 07.12.2025
10:10 07.12.2025
Правительство направит дополнительные средства на подготовку кадров для АПК
Правительство направит дополнительные средства на подготовку кадров для АПК
Правительство РФ направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров для агропромышленного комплекса в регионах, сообщили в российском кабмине. РИА Новости, 07.12.2025
экономика
россия
республика бурятия
смоленская область
михаил мишустин
правительство рф
россия
республика бурятия
смоленская область
экономика, россия, республика бурятия, смоленская область, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Республика Бурятия, Смоленская область, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Правительство направит дополнительные средства на подготовку кадров для АПК

На подготовку кадров для АПК в регионах направят свыше полумиллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров для агропромышленного комплекса в регионах, сообщили в российском кабмине.
"В 2025 году ряд регионов получат дополнительное финансирование на подготовку кадров для агропромышленного комплекса. Распоряжение о перераспределении на эти цели 547,6 миллиона рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что о потребности в дополнительных средствах для подготовки кадров заявили Башкирия, Бурятия, Татарстан, а также Пензенская и Смоленская области.
ЭкономикаРоссияРеспублика БурятияСмоленская областьМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
