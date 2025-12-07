Япония попросила США выразить ей публичную поддержку, пишут СМИ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Япония просит руководство США выразить ей публичную поддержку на фоне разлада страны с Китаем из-за Тайваня, сообщает газета Financial Times.
Как пишет издание, в Токио разочарованы текущим уровнем поддержки со стороны американского руководства.
"Посол Японии в Вашингтоне Сигэо Ямада попросил администрацию (президента США Дональда – ред.) Трампа увеличить публичную поддержку Токио", - пишет издание.
Токио и Пекин переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы", может расценивать как экзистенциальный кризис.
В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в своем сообщении на странице в соцсети X написал: "ничего не остается, как, не колеблясь ни мгновения, сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
В свою очередь 14 ноября МИД Японии вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке.
Япония готова воевать с Китаем за американские интересы
11 ноября, 08:00