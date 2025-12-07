Рейтинг@Mail.ru
Япония попросила США выразить ей публичную поддержку, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2025
06:31 07.12.2025
Япония попросила США выразить ей публичную поддержку, пишут СМИ
Япония попросила США выразить ей публичную поддержку, пишут СМИ
Япония просит руководство США выразить ей публичную поддержку на фоне разлада страны с Китаем из-за Тайваня, сообщает газета Financial Times.
Япония попросила США выразить ей публичную поддержку, пишут СМИ

Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Япония просит руководство США выразить ей публичную поддержку на фоне разлада страны с Китаем из-за Тайваня, сообщает газета Financial Times.
Как пишет издание, в Токио разочарованы текущим уровнем поддержки со стороны американского руководства.
"Посол Японии в Вашингтоне Сигэо Ямада попросил администрацию (президента США Дональда – ред.) Трампа увеличить публичную поддержку Токио", - пишет издание.
Токио и Пекин переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы", может расценивать как экзистенциальный кризис.
В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в своем сообщении на странице в соцсети X написал: "ничего не остается, как, не колеблясь ни мгновения, сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
В свою очередь 14 ноября МИД Японии вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке.
