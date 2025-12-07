Рейтинг@Mail.ru
Герцог напомнил о суверенитете Израиля на фоне просьбы Трампа о Нетаньяху - РИА Новости, 07.12.2025
22:43 07.12.2025
Герцог напомнил о суверенитете Израиля на фоне просьбы Трампа о Нетаньяху
Герцог напомнил о суверенитете Израиля на фоне просьбы Трампа о Нетаньяху - РИА Новости, 07.12.2025
Герцог напомнил о суверенитете Израиля на фоне просьбы Трампа о Нетаньяху
Президент Израиля Ицхак Герцог напомнил о суверенитете страны, комментируя просьбу американского лидера Дональда Трампа о помиловании израильского премьера... РИА Новости, 07.12.2025
Герцог напомнил о суверенитете Израиля на фоне просьбы Трампа о Нетаньяху

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог напомнил о суверенитете страны, комментируя просьбу американского лидера Дональда Трампа о помиловании израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
В ноябре израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что Герцог получил от своего американского коллеги письмо с призывом добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении Нетаньяху.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Уиткофф проводит переговоры с представителями Израиля и Катара, пишут СМИ
Вчера, 20:29
"Я уважаю дружбу с президентом Трампом и его мнение... Однако Израиль, разумеется, суверенное государство, и мы с полным уважением относимся к израильской юридической системе и ее требованиям", - заявил Герцог в интервью изданию Politico.
Комментируя прошение о помиловании, поданное премьером в ноябре, президент заявил, что рассмотрит его "в интересах израильтян".
В ноябре офис президента Израиля сообщил, что Нетаньяху подал официальное прошение о помиловании на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него. Речь идет об исключительном прошении, так как оно было подано до того, как суд огласил какое-либо решение по делам против премьера. Израильский политический источник пояснил РИА Новости, что в некоторых случаях у президента страны есть полномочия помиловать гражданина без признания им вины.
Позднее Нетаньяху объяснил свое решение подать прошение о президентском помиловании тем, что окончание судебных разбирательств отвечает национальным интересам страны и предотвратит дальнейший раскол в обществе. Премьер при этом подчеркнул, что хотел бы довести судебный процесс до конца и добиться полного оправдания, так как он не считает себя виновным в рамках этих разбирательств.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Израиль пытается изменить соглашение по Газе в свою пользу, считают в ХАМАС
Вчера, 17:29
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Критика Израиля не должна стать поводом для антисемитизма, заявил Мерц
Вчера, 16:43
 
