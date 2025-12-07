Рейтинг@Mail.ru
В Британии оценили готовность армии королевства на случай конфликта - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/istorik-2060411410.html
В Британии оценили готовность армии королевства на случай конфликта
В Британии оценили готовность армии королевства на случай конфликта - РИА Новости, 07.12.2025
В Британии оценили готовность армии королевства на случай конфликта
Британский военный историк и писатель Энтони Бивор заявил, что в случае боевых действий армия Соединенного Королевства не продержится больше 10 дней из-за того, РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:07:00+03:00
2025-12-07T14:07:00+03:00
в мире
сша
европа
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059623_0:214:1800:1227_1920x0_80_0_0_17af0399a17b9b758466508d42c44b8f.jpg
https://ria.ru/20251207/britaniya-2060324867.html
сша
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059623_0:45:1800:1395_1920x0_80_0_0_ac68e6a46b6dfc9784c1e65ffb1d6de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, украина
В мире, США, Европа, Украина
В Британии оценили готовность армии королевства на случай конфликта

Историк Бивор: британская армия не продержится больше 10 дней в случае конфликта

© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : British Army
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Британский военный историк и писатель Энтони Бивор заявил, что в случае боевых действий армия Соединенного Королевства не продержится больше 10 дней из-за того, что у нее закончатся боеприпасы, если США перестанут поддерживать Европу в военном плане.
"Британская армия во время конфликта сможет продержаться не больше где-то 10 дней, прежде чем у нее закончатся боеприпасы", - заявил Бивор в интервью телеканалу Sky News на вопрос о судьбе европейской обороноспособности в случае прекращения военных поставок из США.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
После Украины — Британия готовит обходной маневр против России
Вчера, 08:00
 
В миреСШАЕвропаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала