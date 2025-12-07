https://ria.ru/20251207/istorik-2060411410.html
В Британии оценили готовность армии королевства на случай конфликта
В Британии оценили готовность армии королевства на случай конфликта - РИА Новости, 07.12.2025
В Британии оценили готовность армии королевства на случай конфликта
Британский военный историк и писатель Энтони Бивор заявил, что в случае боевых действий армия Соединенного Королевства не продержится больше 10 дней из-за того, РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T14:07:00+03:00
2025-12-07T14:07:00+03:00
2025-12-07T14:07:00+03:00
в мире
сша
европа
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059623_0:214:1800:1227_1920x0_80_0_0_17af0399a17b9b758466508d42c44b8f.jpg
https://ria.ru/20251207/britaniya-2060324867.html
сша
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059623_0:45:1800:1395_1920x0_80_0_0_ac68e6a46b6dfc9784c1e65ffb1d6de5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, украина
В мире, США, Европа, Украина
В Британии оценили готовность армии королевства на случай конфликта
Историк Бивор: британская армия не продержится больше 10 дней в случае конфликта