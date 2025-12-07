https://ria.ru/20251207/iran-2060411948.html
Посол России обсудил укрепление сотрудничества по безопасности с Ираком
БАГДАД, 7 дек - РИА Новости. Советник премьер-министра Ирака по безопасности Касем аль-Аараджи обсудил с послом РФ в Багдаде Эльбрусом Кутрашевым укрепление сотрудничества в сфере безопасности между странами, сообщила пресс-служба аль-Аараджи.
“Аль-Аараджи обсудил на встрече с российским послом в воскресенье расширение дружеских связей и сотрудничества между странами, способы укрепления партнерства в сфере обмена данными и опытом, в особенности в области борьбы с терроризмом и поддержания стабильности и безопасности в регионе”, - говорится в релизе.
Как сообщила пресс-служба, стороны детально обсудили весь комплекс проблем, связанных с укреплением сотрудничества в сфере безопасности и по линии разведслужб для борьбы с текущими вызовами и поддержки международных усилий по сохранению стабильной ситуации в ближневосточном регионе.