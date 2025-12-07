https://ria.ru/20251207/iran-2060395028.html
Министр иностранных дел Ирана посетит Россию с визитом
Министр иностранных дел Ирана посетит Россию с визитом - РИА Новости, 07.12.2025
Министр иностранных дел Ирана посетит Россию с визитом
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию, встретиться с высокопоставленными лицами обеих стран, заявил РИА Новости, 07.12.2025
