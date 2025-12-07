Рейтинг@Mail.ru
Министр иностранных дел Ирана посетит Россию с визитом - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 07.12.2025 (обновлено: 11:09 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/iran-2060395028.html
Министр иностранных дел Ирана посетит Россию с визитом
Министр иностранных дел Ирана посетит Россию с визитом - РИА Новости, 07.12.2025
Министр иностранных дел Ирана посетит Россию с визитом
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию, встретиться с высокопоставленными лицами обеих стран, заявил РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T10:59:00+03:00
2025-12-07T11:09:00+03:00
иран
россия
в мире
аббас аракчи
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974801958_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_02274dc011e1a96a268a1f107cbbac49.jpg
https://ria.ru/20251206/turtsiya-2060324132.html
иран
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974801958_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_b98c2fc8245df8cad6d76f58763cdd77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, в мире, аббас аракчи, белоруссия
Иран, Россия, В мире, Аббас Аракчи, Белоруссия
Министр иностранных дел Ирана посетит Россию с визитом

Глава МИД Ирана планирует посетить Россию с визитом

© AP Photo / Frank Franklin IIГлава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 7 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует в скором времени посетить Россию и Белоруссию, встретиться с высокопоставленными лицами обеих стран, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
"Также на уровне МИД в ближайшие недели планируются встречи с высокопоставленными лицами России и Белоруссии. Господин Аракчи посетит эти две страны", - сказал он в ходе брифинга.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Глава МИД Турции заявил, что рассчитывает на новые контакты с Лавровым
6 декабря, 16:36
 
ИранРоссияВ миреАббас АракчиБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала