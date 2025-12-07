Рейтинг@Mail.ru
Польша обратилась в Интерпол для розыска подозреваемых во взрыве путей - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/interpol-2060420450.html
Польша обратилась в Интерпол для розыска подозреваемых во взрыве путей
Польша обратилась в Интерпол для розыска подозреваемых во взрыве путей - РИА Новости, 07.12.2025
Польша обратилась в Интерпол для розыска подозреваемых во взрыве путей
Польские правоохранительные органы обратились в Интерпол с заявлением о розыске двоих граждан Украины, подозреваемых во взрыве железнодорожных путей, сообщает... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T15:42:00+03:00
2025-12-07T15:42:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
дональд туск
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153331/82/1533318226_0:345:6632:4075_1920x0_80_0_0_7964fb13432801154556954e166b66e7.jpg
https://ria.ru/20251206/polsha-2060240503.html
https://ria.ru/20251204/polsha-2059845284.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153331/82/1533318226_369:0:6262:4420_1920x0_80_0_0_8fe2ab411c8f54cef9fc5763d84bb763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, дональд туск, интерпол
В мире, Украина, Польша, Россия, Дональд Туск, Интерпол
Польша обратилась в Интерпол для розыска подозреваемых во взрыве путей

RMF FM: Польша обратилась в Интерпол для розыска подозреваемых во взрыве путей

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 7 дек – РИА Новости. Польские правоохранительные органы обратились в Интерпол с заявлением о розыске двоих граждан Украины, подозреваемых во взрыве железнодорожных путей, сообщает радиостанция RMF FM.
"Бюро международного сотрудничества Главного управления полиции направило подготовленное прокуратурой заявление в штаб-квартиру Интерпола в Лионе о розыске и задержании Евгения Иванова и Александра Кононова - непосредственных виновников терактов на железнодорожных путях в Польше", - говорится в сообщении.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Житель Польши петардами парализовал движение поездов в Познани
6 декабря, 01:35
Радиостанция напоминает, что ранее в отношении данных мужчин был выдан европейский ордер на арест.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер Польши Дональд Туск 17 ноября заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Туск 18 ноября заявил, что, по версии польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом премьер заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Польше назвали единственное оружие, которое могут подарить Украине
4 декабря, 17:24
 
В миреУкраинаПольшаРоссияДональд ТускИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала