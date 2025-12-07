Польша обратилась в Интерпол для розыска подозреваемых во взрыве путей

ВАРШАВА, 7 дек – РИА Новости. Польские правоохранительные органы обратились в Интерпол с заявлением о розыске двоих граждан Украины, подозреваемых во взрыве железнодорожных путей, сообщает радиостанция RMF FM.
"Бюро международного сотрудничества Главного управления полиции направило подготовленное прокуратурой заявление в штаб-квартиру Интерпола в Лионе о розыске и задержании Евгения Иванова и Александра Кононова - непосредственных виновников терактов на железнодорожных путях в Польше", - говорится в сообщении.
Радиостанция напоминает, что ранее в отношении данных мужчин был выдан европейский ордер на арест.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер Польши Дональд Туск 17 ноября заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Туск 18 ноября заявил, что, по версии польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом премьер заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.