При пожаре в ночном клубе в Индии погибли более 20 человек - РИА Новости, 07.12.2025
01:36 07.12.2025
При пожаре в ночном клубе в Индии погибли более 20 человек
При пожаре в ночном клубе в Индии погибли более 20 человек
Не менее 23 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в округе Северный Гоа на юго-западе Индии, сообщает газета Indian Express со ссылкой на полицию. РИА Новости, 07.12.2025
При пожаре в ночном клубе в Индии погибли более 20 человек

При пожаре в ночном клубе на юго-западе Индии погибли не менее 23 человек

Индийские полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Не менее 23 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в округе Северный Гоа на юго-западе Индии, сообщает газета Indian Express со ссылкой на полицию.
"По меньшей мере 23 человека погибли после того, как пожар вспыхнул в клубе в (населенном пункте – ред.) Арпора в Северном Гоа поздно ночью", - пишет издание.
По предварительным данным, пожар мог быть вызван взрывом газового баллона.
