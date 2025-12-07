https://ria.ru/20251207/indija-2060365121.html
При пожаре в ночном клубе в Индии погибли более 20 человек
в мире, индия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Не менее 23 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в округе Северный Гоа на юго-западе Индии, сообщает газета Indian Express
со ссылкой на полицию.
"По меньшей мере 23 человека погибли после того, как пожар вспыхнул в клубе в (населенном пункте – ред.) Арпора в Северном Гоа поздно ночью", - пишет издание.
По предварительным данным, пожар мог быть вызван взрывом газового баллона.