В Грузии не выявили факт использования химвеществ для разгона митингов
01:49 07.12.2025 (обновлено: 02:34 07.12.2025)
В Грузии не выявили факт использования химвеществ для разгона митингов
В Грузии не выявили факт использования химвеществ для разгона митингов
В Грузии не выявили факт использования химвеществ для разгона митингов
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что следствие не выявило факт ввоза в страну запрещенных химических веществ или их использования для разгона...
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
би-би-си
грузия
тбилиси
2025
в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, би-би-си
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Би-би-си
В Грузии не выявили факт использования химвеществ для разгона митингов

Кобахидзе: МВД Грузии не использовало химоружие времен Первой мировой войны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что следствие не выявило факт ввоза в страну запрещенных химических веществ или их использования для разгона протестующих на митингах в Тбилиси, о якобы применении которых говорилось в материале Би-би-си.
Ранее вещательная корпорация Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждалось, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать химическое оружие времен Первой мировой войны. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование в связи со статьей.
"Расследование подтвердило, что министерство внутренних дел не только никогда не использовало это вещество в Грузии, но и никогда не ввозило его. Кроме того, следствие недвусмысленно подтвердило, что во время разгона буйных протестующих в прошлом году министерство внутренних дел Грузии не использовало не только "Камит", но и ни одно из запрещенных веществ", - сказал премьер журналистам.
В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии сообщила, что МВД страны закупало и многие годы использовало для разгона митингов слезоточивый газ, известный как "Сирень" или CS.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что химический порошок, который приобрело Министерство внутренних дел и который в течение многих лет использовался для борьбы с массовыми беспорядками во время проводимых митингов - это хлоробензилидинмалононитрил", - говорится в заявлении СГБ.
По данным Службы, по данному уголовному делу было проведено более 160 следственных действий, опрошено 93 свидетеля, в том числе действующие и бывшие сотрудники МВД, врачи, эксперты, респонденты сюжета Би-би-си, представители неправительственных организаций и другие лица.
В заявлении сказано, что указанное вещество было приобретено МВД у израильской компании 18 декабря 2007 года и 27 марта 2009 года вместе с растворяющим веществом "трихлорэтилен".
