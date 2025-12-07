В Грузии не выявили факт использования химвеществ для разгона митингов

ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что следствие не выявило факт ввоза в страну запрещенных химических веществ или их использования для разгона протестующих на митингах в Тбилиси, о якобы применении которых говорилось в материале Би-би-си.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждалось, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать химическое оружие времен Первой мировой войны. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование в связи со статьей.

"Расследование подтвердило, что министерство внутренних дел не только никогда не использовало это вещество в Грузии, но и никогда не ввозило его. Кроме того, следствие недвусмысленно подтвердило, что во время разгона буйных протестующих в прошлом году министерство внутренних дел Грузии не использовало не только "Камит", но и ни одно из запрещенных веществ", - сказал премьер журналистам.

В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии сообщила, что МВД страны закупало и многие годы использовало для разгона митингов слезоточивый газ, известный как "Сирень" или CS.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что химический порошок, который приобрело Министерство внутренних дел и который в течение многих лет использовался для борьбы с массовыми беспорядками во время проводимых митингов - это хлоробензилидинмалононитрил", - говорится в заявлении СГБ.

По данным Службы, по данному уголовному делу было проведено более 160 следственных действий, опрошено 93 свидетеля, в том числе действующие и бывшие сотрудники МВД, врачи, эксперты, респонденты сюжета Би-би-си, представители неправительственных организаций и другие лица.