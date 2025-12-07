Рейтинг@Mail.ru
В Гонконге в отеле нашли тело россиянки - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 07.12.2025 (обновлено: 16:42 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/gonkong-2060384632.html
В Гонконге в отеле нашли тело россиянки
В Гонконге в отеле нашли тело россиянки - РИА Новости, 07.12.2025
В Гонконге в отеле нашли тело россиянки
В отеле Kew Green в Гонконге нашли тело 35-летней россиянки, пишет Dimsum Daily. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T08:22:00+03:00
2025-12-07T16:42:00+03:00
в мире
россия
гонконг
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102771/85/1027718521_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_abc491f8b607298f89886c8019f6399e.jpg
https://ria.ru/20250628/japonija-2025967918.html
россия
гонконг
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102771/85/1027718521_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_648ee41f87734191229303aad30dbfee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, гонконг, китай
В мире, Россия, Гонконг, Китай
В Гонконге в отеле нашли тело россиянки

В Гонконге в номере отеля нашли тело 35-летней россиянки

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГонконг
Гонконг - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Гонконг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 7 дек — РИА Новости. В отеле Kew Green в Гонконге нашли тело 35-летней россиянки, пишет Dimsum Daily.
«
"В настоящее время случай рассматривается как внезапная смерть, местная полиция проводит полное расследование инцидента. На данный момент не разглашается никакая дополнительная информация о личности женщины или возможных факторах, способствовавших ее смерти", — сообщила местная газета.
Женщину обнаружили 5 декабря в одном из номеров отеля, расположенного в районе Ваньчай.
Персонал вызвал скорую помощь, по прибытии медики подтвердили смерть. Издание уточнило со ссылкой на органы власти, что погибшая въехала в Гонконг легально по паспорту.
В Генеральном консульстве России уточнили, что признаков насильственной смерти женщины не нашли.
Полицейские в Осаке, Япония - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Японии нашли тело 50-летней россиянки
28 июня, 03:31
 
В миреРоссияГонконгКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала