В Гонконге в отеле нашли тело россиянки

ПЕКИН, 7 дек — РИА Новости. В отеле Kew Green в Гонконге нашли тело 35-летней россиянки, пишет Dimsum Daily.
«
"В настоящее время случай рассматривается как внезапная смерть, местная полиция проводит полное расследование инцидента. На данный момент не разглашается никакая дополнительная информация о личности женщины или возможных факторах, способствовавших ее смерти", — сообщила местная газета.
Женщину обнаружили 5 декабря в одном из номеров отеля, расположенного в районе Ваньчай.
Персонал вызвал скорую помощь, по прибытии медики подтвердили смерть. Издание уточнило со ссылкой на органы власти, что погибшая въехала в Гонконг легально по паспорту.
В Генеральном консульстве России уточнили, что признаков насильственной смерти женщины не нашли.
