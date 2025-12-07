Рейтинг@Mail.ru
Преступники украли из библиотеки Сан-Паулу восемь гравюр Матисса, пишут СМИ
07.12.2025
22:57 07.12.2025
Преступники украли из библиотеки Сан-Паулу восемь гравюр Матисса, пишут СМИ
Преступники украли гравюры известных художников Анри Матисса и Кандиду Портинари из библиотеки Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1.
Сан-Паулу (город), Франция, Бразилия, Анри Матисс
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек - РИА Новости. Преступники украли гравюры известных художников Анри Матисса и Кандиду Портинари из библиотеки Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1.
"Двое вооруженных преступников ворвались в муниципальную библиотеку имени Марио де Андраде в центре Сан-Паулу и похитили произведения искусства художников (Франции - ред.) Анри Матисса и (Бразилии - ред.) Кандиду Портинари в воскресенье утром", - отметило СМИ.
В частности, были похищены восемь гравюр Матисса и пять гравюр Портинари. Они были частью выставки "От книги к музею".
Произведения искусства были застрахованы, в помещении была система видеонаблюдения. Все материалы, которые могут быть полезны для расследования, переданы полиции.
Сообщается, что личности воров уже были идентифицированы.
