Преступники украли из библиотеки Сан-Паулу восемь гравюр Матисса, пишут СМИ
Преступники украли гравюры известных художников Анри Матисса и Кандиду Портинари из библиотеки Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 07.12.2025
