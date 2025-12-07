МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут заблокировать навсегда без принципа единогласия, Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут заблокировать навсегда без принципа единогласия, пишет Financial Times.

« Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что в условиях серьезных экономических потрясений <…> ему разрешено принимать меры без достижения единогласия", — говорится в публикации.

Как отмечает издание, до сих пор любая страна единолично могла "разрушить всю конструкцию" европейских санкций и обеспечить России доступ к ее резервам, так как рестрикции необходимо было единогласно продлевать каждые шесть месяцев.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева.

Ситуация с российскими активами

около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировалироссийских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.