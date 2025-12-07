Рейтинг@Mail.ru
19:11 07.12.2025 (обновлено: 20:04 07.12.2025)
Евросоюз может навсегда заблокировать российские активы, пишет FT
в мире, россия, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Евросоюз может навсегда заблокировать российские активы, пишет FT

FT: ЕС может заблокировать российские активы навсегда без достижения единогласия

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут заблокировать навсегда без принципа единогласия, пишет Financial Times.
"Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что в условиях серьезных экономических потрясений <…> ему разрешено принимать меры без достижения единогласия", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00
Как отмечает издание, до сих пор любая страна единолично могла "разрушить всю конструкцию" европейских санкций и обеспечить России доступ к ее резервам, так как рестрикции необходимо было единогласно продлевать каждые шесть месяцев.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия и Европа: будущее отношений под большим вопросом
21 ноября, 08:00
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
На Западе раскрыли, что ЕС подготовил России
Вчера, 15:53
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
