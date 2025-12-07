МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут заблокировать навсегда без принципа единогласия, пишет Financial Times.
«
"Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что в условиях серьезных экономических потрясений <…> ему разрешено принимать меры без достижения единогласия", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, до сих пор любая страна единолично могла "разрушить всю конструкцию" европейских санкций и обеспечить России доступ к ее резервам, так как рестрикции необходимо было единогласно продлевать каждые шесть месяцев.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
