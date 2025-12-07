Обвиняемую по делу "рейхсбюргеров" освободили из СИЗО в Германии, пишут СМИ

БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Немецкий суд освободил из-под стражи гражданку России Виталию Б., проходящую обвиняемой по делу о так называемой группировке "рейхсбюргеров" вокруг Генриха XIII принца Рейсса, после почти трех лет содержания в следственном изоляторе, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
"Одна из обвиняемых по франкфуртскому процессу в отношении предполагаемой группы так называемых "рейхсбюргеров" вокруг Генриха XIII принца Рейсса была освобождена из-под стражи. Ордер на арест Виталии Б. был отменен в понедельник", - сообщила представитель Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне в комментарии DPA, который приводится в FAZ.
Уточняется, что суд больше не считает соразмерным дальнейшее содержание женщины в следственном изоляторе. При этом была учтена ожидаемая мера наказания, а также тот факт, что женщина уже провела в СИЗО три года.
"Виталия Б. является гражданской супругой главного обвиняемого и предполагаемого лидера группировки - Рейсса. В понедельник она была освобождена, однако остальные восемь обвиняемых остаются под стражей", - уточнила газета.
Как сообщалось в заявлении Генпрокуратуры ФРГ ранее, гражданка России Виталия Б., задержанная в Германии в рамках операции против планировавшей госпереворот террористической организации, подозревалась в установлении контакта между лидером заговора и представителями России, при этом указаний на поддержку заговорщиков представителями России не было.
В декабре 2022 года в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке были задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций "Рейхсбюргеров" и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).