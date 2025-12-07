Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемую по делу "рейхсбюргеров" освободили из СИЗО в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/frg-2060448185.html
Обвиняемую по делу "рейхсбюргеров" освободили из СИЗО в Германии, пишут СМИ
Обвиняемую по делу "рейхсбюргеров" освободили из СИЗО в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2025
Обвиняемую по делу "рейхсбюргеров" освободили из СИЗО в Германии, пишут СМИ
Немецкий суд освободил из-под стражи гражданку России Виталию Б., проходящую обвиняемой по делу о так называемой группировке "рейхсбюргеров" вокруг Генриха XIII РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T20:31:00+03:00
2025-12-07T20:31:00+03:00
в мире
россия
германия
франкфурт-на-майне
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/57/1518605742_0:619:3125:2376_1920x0_80_0_0_6bcb53203dcc1e2981f6f4e32a3c2ac9.jpg
https://ria.ru/20251207/frg-2060426375.html
https://ria.ru/20251206/adg-2060341138.html
россия
германия
франкфурт-на-майне
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/57/1518605742_0:33:3125:2376_1920x0_80_0_0_b15a4bc28631bad837e04f7fef3738a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, франкфурт-на-майне, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Германия, Франкфурт-на-Майне, Генеральная прокуратура РФ
Обвиняемую по делу "рейхсбюргеров" освободили из СИЗО в Германии, пишут СМИ

FAZ: Обвиняемую по делу "рейхсбюргеров" россиянку освободили из СИЗО в Германии

© AP Photo / apn / Christof StacheСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / apn / Christof Stache
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Немецкий суд освободил из-под стражи гражданку России Виталию Б., проходящую обвиняемой по делу о так называемой группировке "рейхсбюргеров" вокруг Генриха XIII принца Рейсса, после почти трех лет содержания в следственном изоляторе, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
"Одна из обвиняемых по франкфуртскому процессу в отношении предполагаемой группы так называемых "рейхсбюргеров" вокруг Генриха XIII принца Рейсса была освобождена из-под стражи. Ордер на арест Виталии Б. был отменен в понедельник", - сообщила представитель Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне в комментарии DPA, который приводится в FAZ.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Поддержка правительства Германии побила антирекорд
Вчера, 16:16
Уточняется, что суд больше не считает соразмерным дальнейшее содержание женщины в следственном изоляторе. При этом была учтена ожидаемая мера наказания, а также тот факт, что женщина уже провела в СИЗО три года.
"Виталия Б. является гражданской супругой главного обвиняемого и предполагаемого лидера группировки - Рейсса. В понедельник она была освобождена, однако остальные восемь обвиняемых остаются под стражей", - уточнила газета.
Как сообщалось в заявлении Генпрокуратуры ФРГ ранее, гражданка России Виталия Б., задержанная в Германии в рамках операции против планировавшей госпереворот террористической организации, подозревалась в установлении контакта между лидером заговора и представителями России, при этом указаний на поддержку заговорщиков представителями России не было.
В декабре 2022 года в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке были задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций "Рейхсбюргеров" и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Правая "Альтернатива для Германии" продолжает лидировать в рейтинге партий
6 декабря, 19:59
 
В миреРоссияГерманияФранкфурт-на-МайнеГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала