В Германии посоветовали властям попросить Путина снова поставлять газ - РИА Новости, 07.12.2025
18:17 07.12.2025
В Германии посоветовали властям попросить Путина снова поставлять газ
В Германии посоветовали властям попросить Путина снова поставлять газ - РИА Новости, 07.12.2025
В Германии посоветовали властям попросить Путина снова поставлять газ
Германии было бы целесообразно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой снова поставлять российский газ, что можно было бы увязать с... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T18:17:00+03:00
2025-12-07T18:17:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
владимир путин
welt
левая (партия)
россия
украина
германия
в мире, россия, украина, германия, владимир путин, welt, левая (партия)
В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Welt, Левая (партия)
В Германии посоветовали властям попросить Путина снова поставлять газ

Де Мази: ФРГ стоит обратиться к Путину с просьбой снова поставлять газ из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Германии было бы целесообразно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой снова поставлять российский газ, что можно было бы увязать с прекращением огня на Украине, заявил новый сопредседатель немецкой партии "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" (переименованная партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") Фабио де Мази.
"Это, например, на самом деле стало бы целесообразной политикой, если бы мы пришли к господину Путину и сказали: "Мы готовы также снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине", - заявил де Мази на съезде партии в Магдебурге, его слова приводит немецкая газета Welt.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Поддержка правительства Германии побила антирекорд
Вчера, 16:16
Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) была переименована в субботу в ходе съезда, ее новое название - "Союз социальная справедливость и экономическая разумность" (Bündnis soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft).
Партия была основана в январе 2024 года после выхода Вагенкнехт и нескольких ее соратников из Левой партии на фоне разногласий. ССВ среди прочего выступает за ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и энергетических санкций против России.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Правая "Альтернатива для Германии" продолжает лидировать в рейтинге партий
6 декабря, 19:59
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
