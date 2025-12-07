Поддержка правительства Германии побила антирекорд

БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Поддержка правительства Германии достигла рекордно низкого уровня в 70%, свидетельствуют данные нового социологического опроса, проведенного институтом INSA для немецкой газеты Bild.
Опрос проводился 4-5 декабря среди 1005 жителей Германии.
"Горькие результаты эксклюзивного опроса института общественного мнения INSA, проведенного в четверг и пятницу по заказу Bild: 70% недовольны работой черно-красной коалиции - столько еще не было никогда… Лишь 21% довольны работой правительства - это абсолютный антирекорд", - приводит Bild результаты опроса.
Отдельно отмечается резкое падение личного рейтинга канцлера: 68% опрошенных негативно оценивают деятельность Мерца, показатель вырос на 4 процентных пункта в сравнении с предыдущим опросом, проведенным в конце ноября. Положительно оценили действующего канцлера лишь 23%, что на 2 процентных пункта ниже результатов ноябрьского опроса.
