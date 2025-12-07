Рейтинг@Mail.ru
Поддержка правительства Германии побила антирекорд - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/frg-2060426375.html
Поддержка правительства Германии побила антирекорд
Поддержка правительства Германии побила антирекорд - РИА Новости, 07.12.2025
Поддержка правительства Германии побила антирекорд
Поддержка правительства Германии достигла рекордно низкого уровня в 70%, свидетельствуют данные нового социологического опроса, проведенного институтом INSA для РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T16:16:00+03:00
2025-12-07T16:16:00+03:00
в мире
германия
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
https://ria.ru/20251205/bolshinstvo-2059978227.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, bild
В мире, Германия, Bild
Поддержка правительства Германии побила антирекорд

INSA: поддержка правительства Германии достигла рекордно низкого уровня в 70%

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Поддержка правительства Германии достигла рекордно низкого уровня в 70%, свидетельствуют данные нового социологического опроса, проведенного институтом INSA для немецкой газеты Bild.
Опрос проводился 4-5 декабря среди 1005 жителей Германии.
"Горькие результаты эксклюзивного опроса института общественного мнения INSA, проведенного в четверг и пятницу по заказу Bild: 70% недовольны работой черно-красной коалиции - столько еще не было никогда… Лишь 21% довольны работой правительства - это абсолютный антирекорд", - приводит Bild результаты опроса.
Отдельно отмечается резкое падение личного рейтинга канцлера: 68% опрошенных негативно оценивают деятельность Мерца, показатель вырос на 4 процентных пункта в сравнении с предыдущим опросом, проведенным в конце ноября. Положительно оценили действующего канцлера лишь 23%, что на 2 процентных пункта ниже результатов ноябрьского опроса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
5 декабря, 10:25
 
В миреГерманияBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала