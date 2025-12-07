Европейцы негласно согласны с критикой ЕС от США, заявили в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что многие европейцы негласно соглашаются с критикой Европейского союза, изложенной в новой стратегии национальной безопасности США.
"Многим европейцам это тяжело принять, хотя они тихо с этим и соглашаются. Эпическая борьба между постмодернизмом и либеральным консерватизмом идёт с полной силой. И по итогам любых выборов на Старом Континенте (Европы - ред.) видно одно и то же: консерваторы выигрывают эту борьбу. Парадигма смещается. woke-повестка мертва", - написал он в соцсети X.
По мнению Франкена, данная стратегия доказывает, что США не бросают Европу, а наоборот, открыто и прямо выражают свои обеспокоенности.
"Никогда не приятно читать подобное о собственной родине. Но то, что это исходит от администрации (президента США Дональда) Трампа, ещё не означает, что всё там полностью неверно. А что касается посыла, то он весьма чёткий. Акценты на поддержке национального государства, противодействии цензуре, поддержке свободного предпринимательства, противостоянии woke-повестке и нелегальной миграции - это и есть электоральный бренд Трампа", - считает глава МО Бельгии.