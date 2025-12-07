Европейцы негласно согласны с критикой ЕС от США, заявили в Бельгии

"Многим европейцам это тяжело принять, хотя они тихо с этим и соглашаются. Эпическая борьба между постмодернизмом и либеральным консерватизмом идёт с полной силой. И по итогам любых выборов на Старом Континенте (Европы - ред.) видно одно и то же: консерваторы выигрывают эту борьбу. Парадигма смещается. woke-повестка мертва", - написал он в соцсети X.