Европейцы негласно согласны с критикой ЕС от США, заявили в Бельгии - РИА Новости, 07.12.2025
18:49 07.12.2025
Европейцы негласно согласны с критикой ЕС от США, заявили в Бельгии
Европейцы негласно согласны с критикой ЕС от США, заявили в Бельгии
в мире
сша
бельгия
европа
тео франкен
евросоюз
Новости
в мире, сша, бельгия, европа, тео франкен, евросоюз
В мире, США, Бельгия, Европа, Тео Франкен, Евросоюз
Европейцы негласно согласны с критикой ЕС от США, заявили в Бельгии

Франкен: многие европейцы негласно согласны с критикой ЕС в стратегии США

© AP Photo / Harry NakosТео Франкен
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Тео Франкен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что многие европейцы негласно соглашаются с критикой Европейского союза, изложенной в новой стратегии национальной безопасности США.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Французский политик считает, что США должны уничтожить ЕС как объединение
Вчера, 17:09
"Многим европейцам это тяжело принять, хотя они тихо с этим и соглашаются. Эпическая борьба между постмодернизмом и либеральным консерватизмом идёт с полной силой. И по итогам любых выборов на Старом Континенте (Европы - ред.) видно одно и то же: консерваторы выигрывают эту борьбу. Парадигма смещается. woke-повестка мертва", - написал он в соцсети X.
По мнению Франкена, данная стратегия доказывает, что США не бросают Европу, а наоборот, открыто и прямо выражают свои обеспокоенности.
"Никогда не приятно читать подобное о собственной родине. Но то, что это исходит от администрации (президента США Дональда) Трампа, ещё не означает, что всё там полностью неверно. А что касается посыла, то он весьма чёткий. Акценты на поддержке национального государства, противодействии цензуре, поддержке свободного предпринимательства, противостоянии woke-повестке и нелегальной миграции - это и есть электоральный бренд Трампа", - считает глава МО Бельгии.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
США продолжают "дрессировать обезумевший Евросоюз", заявил Медведев
Вчера, 14:38
 
В миреСШАБельгияЕвропаТео ФранкенЕвросоюз
 
 
