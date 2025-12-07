Рейтинг@Mail.ru
Умер фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в Москве
17:19 07.12.2025 (обновлено: 17:27 07.12.2025)
Умер фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в Москве
Умер фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в Москве
Британский фотограф и фотожурналист Мартин Парр скончался в возрасте 73 лет, следует из сообщения на его официальном сайте. РИА Новости, 07.12.2025
2025
Умер фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в Москве

Британский фотограф Мартин Парр
Британский фотограф Мартин Парр
© Getty Images / Roberto Ricciuti
Британский фотограф Мартин Парр. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Британский фотограф и фотожурналист Мартин Парр скончался в возрасте 73 лет, следует из сообщения на его официальном сайте.
"С глубокой скорбью сообщаем, что Мартин Парр скончался у себя дома в Бристоле", - говорится в сообщении.
Среди его работ - снимки с открытия первого McDonald's в СССР.
 
