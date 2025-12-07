https://ria.ru/20251207/fotograf-2060431419.html
Умер фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в Москве
Умер фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в Москве
Британский фотограф и фотожурналист Мартин Парр скончался в возрасте 73 лет, следует из сообщения на его официальном сайте. РИА Новости, 07.12.2025
