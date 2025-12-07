Путин обратился к участникам Всероссийского патриотического форума

«

"Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского патриотического форума, который проходит в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы... Подчеркну, ваш личный пример, знания, талант, энергия служат воспитанию подрастающего поколения на незыблемых духовно-нравственных, патриотических идеалах и ценностях. Особо отмечу, что вы уделяете неустанное внимание историческому просвещению, сбережению памяти о подвигах всех поколений защитников отчизны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.