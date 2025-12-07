Путин обратился к участникам Всероссийского патриотического форума

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского патриотического форума, отметив, что их личный пример служит воспитанию подрастающего поколения на незыблемых духовно-нравственных, патриотических идеалах и ценностях.
"Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского патриотического форума, который проходит в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы... Подчеркну, ваш личный пример, знания, талант, энергия служат воспитанию подрастающего поколения на незыблемых духовно-нравственных, патриотических идеалах и ценностях. Особо отмечу, что вы уделяете неустанное внимание историческому просвещению, сбережению памяти о подвигах всех поколений защитников отчизны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также Путин подчеркнул, что Всероссийский патриотический форум объединяет тех, кто подаёт достойный пример активной гражданской позиции и преданности родине: участников и ветеранов специальной военной операции, представителей военно-патриотических центров, общественных, молодёжных, волонтёрских организаций, средств массовой информации, педагогов и наставников из разных регионов страны.
Президент выразил уверенность в том, что общение на форуме позволит единомышленникам обменяться опытом и наметить перспективы на будущее.
"Желаю вам успехов и всего наилучшего", - заключил российский лидер.
