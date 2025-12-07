Рейтинг@Mail.ru
Эйсмонт рассказала, что значило присутствие сыновей Лукашенко в Омане - РИА Новости, 07.12.2025
23:08 07.12.2025
Эйсмонт рассказала, что значило присутствие сыновей Лукашенко в Омане
Эйсмонт рассказала, что значило присутствие сыновей Лукашенко в Омане
в мире
оман
белоруссия
персидский залив
александр лукашенко
оман
белоруссия
персидский залив
в мире, оман, белоруссия, персидский залив, александр лукашенко
В мире, Оман, Белоруссия, Персидский залив, Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыновьями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыновьями. Архивное фото
МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Участие старшего и младшего сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах в Омане было знаком особого уважения к принимающей стороне, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
Сыновья Лукашенко - Виктор и Николай - участвовали в мероприятиях визита белорусского лидера в Оман, который состоялся на этой неделе, в том числе во встрече с султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.
"Это (для стран Персидского залива - ред.) действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством - это представители семьи. Вот в данном случае старший сын президента", - рассказала Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь-1".
Она отметила, что "в данных странах так принято".
"И это действительно очень помогает. Это такое дополнительное внимание, дополнительный контроль. Это дает очень серьезный толчок для развития двусторонних отношений. Поэтому на встрече присутствовали сыновья", - сказала пресс-секретарь белорусского президента.
Эйсмонт также объяснила, почему переговоры проходили в закрытом для прессы режиме.
"В этом регионе привыкли работать в тишине, и здесь не нужно искать никаких скрытых смыслов, никакую конспирологию не нужно разводить. Это тот формат, в котором работают в данном регионе", - подчеркнула она.
Президент Белоруссии в ходе начавшегося 26 ноября большого международного турне дважды посетил Оман, а также побывал в Киргизии, Мьянме и Алжире. В воскресенье близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко вернулся в республику.
В миреОманБелоруссияПерсидский заливАлександр Лукашенко
 
 
