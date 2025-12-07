Эйсмонт рассказала, что значило присутствие сыновей Лукашенко в Омане

МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Участие старшего и младшего сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах в Омане было знаком особого уважения к принимающей стороне, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Сыновья Лукашенко - Виктор и Николай - участвовали в мероприятиях визита белорусского лидера в Оман , который состоялся на этой неделе, в том числе во встрече с султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

"Это (для стран Персидского залива - ред.) действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством - это представители семьи. Вот в данном случае старший сын президента", - рассказала Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь-1".

Она отметила, что "в данных странах так принято".

"И это действительно очень помогает. Это такое дополнительное внимание, дополнительный контроль. Это дает очень серьезный толчок для развития двусторонних отношений. Поэтому на встрече присутствовали сыновья", - сказала пресс-секретарь белорусского президента.

Эйсмонт также объяснила, почему переговоры проходили в закрытом для прессы режиме.

"В этом регионе привыкли работать в тишине, и здесь не нужно искать никаких скрытых смыслов, никакую конспирологию не нужно разводить. Это тот формат, в котором работают в данном регионе", - подчеркнула она.