Сикорский резко ответил Маску, предложившему упразднить Евросоюз - РИА Новости, 07.12.2025
02:04 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/evrosoyuz-2060366490.html
Сикорский резко ответил Маску, предложившему упразднить Евросоюз
Глава МИД Польши Радослав Сикорский резко ответил американскому миллиардеру Илону Маску, предложившему упразднить Европейский союз. РИА Новости, 07.12.2025
Сикорский резко ответил Маску, предложившему упразднить Евросоюз

Сикорский предложил призвавшему упразднить ЕС Маску лететь на Марс

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский резко ответил американскому миллиардеру Илону Маску, предложившему упразднить Европейский союз.
Ранее Маск написал в соцсети X, что ЕС нужно упразднить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.
"Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий", - написал Сикорский в той же соцсети.
Двадцатого января 2025 года на мероприятии в честь президентской инаугурации Дональда Трампа на сцене в арене Capital One Arena в Вашингтоне Маск произнёс речь, поблагодарил собравшихся и дважды сделал жест: приложил правую руку к груди и резко поднял руку вверх и вперёд.
Многие наблюдавшие происходящее восприняли этот жест как аналог известного "нацистского" или "фашистского" приветствия. В Германии, где подобные проявления запрещены законом, многие назвали это провокацией и потребовали реакции властей.
В миреМарсВашингтон (штат)ГерманияРадослав СикорскийИлон МаскДональд ТрампМИД ПольшиЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
