Сикорский резко ответил Маску, предложившему упразднить Евросоюз
Глава МИД Польши Радослав Сикорский резко ответил американскому миллиардеру Илону Маску, предложившему упразднить Европейский союз. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T02:04:00+03:00
Сикорский предложил призвавшему упразднить ЕС Маску лететь на Марс