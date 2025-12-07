Режим самоизоляции. В Евросоюзе признали неудобную правду

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Европейская политика на украинском треке потерпела провал. И это под конец года прозвучало вовсе не из Кремля, хотя Москва неоднократно пыталась вразумить западных "партнеров". С негативной оценкой состояния дел выступил член ЕС — Венгрия. Что именно сказал министр иностранных дел Петер Сийярто — в материале РИА Новости.

"Драматическая ситуация"

Что примечательно, тезис об изоляции ЕС он за пару дней повторил дважды: сперва выступая на парламентском заседании в Будапеште, а затем уже перед союзниками на площадке ОБСЕ в Вене.

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто © AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

По мнению главы венгерского МИД, Евросоюз своими действиями фактически вычеркнул себя из мировой политики.

"Сложилась совершенно драматическая ситуация. ЕС полностью отстранен от урегулирования конфликтов на европейском континенте", — констатировал он.

И добавил: "Евросоюз фактически изолировал себя в мировой политике, в том числе от США. <...> Мы также изолировали себя, рассматривая Китай как системного противника, что совершенно бессмысленно. Мы изолировали себя, введя санкции против России, перекрыв дипломатические каналы. <...> Все это пагубные и опасные способы ведения международной политики".

Изъянов в его логике нет. Пусть Брюссель и пытается представить Венгрию как "трудного ребенка" ЕС, эти проблемы очевидны любому.

© AP Photo / Anna Szilagyi Здание парламента Венгрии © AP Photo / Anna Szilagyi Здание парламента Венгрии

США диктуют условия

Не секрет, что Дональд Трамп не пользуется всеобщим расположением в Европе. Однако испортить отношения с Вашингтоном Брюссель умудрился еще при Джо Байдене. Когда президент-демократ в 2022-м принял "Закон о снижении инфляции", гневу европейцев не было предела.

Документ, подразумевающий существенные льготы для американских производителей электромобилей и комплектующих, назвали неприкрытым протекционизмом, пообещав некие зеркальные меры.

В итоге и спустя три с лишним года сколь-либо внятного ответа так и не последовало.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп

Зато Трампу удалось продавить давнее требование о повышении расходов на оборону в рамках НАТО. Европейцы и не слишком сопротивлялись. Ведь они так привыкли к мантре о "российской угрозе", что милитаризация стала делом принципа, а не здравого смысла.

Тщетные поиски партнеров

То же самое с отказом от энергоносителей из России. Венгрия и Словакия прямо говорят: без этих поставок не выживут. В Брюсселе традиционно смешивают экономику и политику, обвиняя Будапешт в "подыгрывании" Москве. Хотя даже Владимир Путин неоднократно отмечал: венгерский премьер Виктор Орбан действует исключительно в национальных интересах.

Полностью сосредоточившись на "сдерживании" России и на оголтелой помощи Украине, ЕС провис на всех прочих внешнеполитических направлениях.

Это относится в первую очередь к Ближнему Востоку и Азии. Разорвав торговые отношения с Россией, ЕС было бы логично заручиться поддержкой других нефтяных держав. Однако о прорывных сделках и соглашениях что-то не слышно: Европе банально нечего предложить потенциальным партнерам.

© AP Photo / Olivier Matthys Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе © AP Photo / Olivier Matthys Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе

С Китаем ситуация несколько лучше: президент Франции Эммануэль Макрон был тепло принят председателем КНР Си Цзиньпином. Да и в целом контакты вроде бы устойчивые. Однако тоже никаких прорывов. Пекин никогда ни с кем не спешит блокироваться, собственные приоритеты на внешнем периметре обозначает четко. Свидетельство тому — регулярные встречи председателя Си и Путина, обмен программными статьями и многочисленные пакеты масштабных соглашений. Общение с европейцами на этом фоне — не более чем дань вежливости.

Последний шанс

Но главные проблемы ЕС — внутренние, хотя возникли они именно из-за неосмотрительной внешней политики.

Европейцы, с которыми пообщалось РИА Новости, безотносительно политических предпочтений и "партийной принадлежности" сходятся в одном: стоимость жизни растет. И это рукотворный процесс, а не, допустим, отголоски пандемии, на которую подчас списывают провисание в экономике.

Социальные трудности порождают и политическую турбулентность, в которой системные партии теряют очки. Показательный пример — ФРГ, где "Альтернатива для Германии" бьет рекорды популярности, тогда как правящая коалиция не может предложить населению ничего, кроме тотальной милитаризации.

© AP Photo / Michael Sohn Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии" © AP Photo / Michael Sohn Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"

И конечно, национальные процессы приводят к углублению разлома по всему ЕС. Тезис о единстве "общеевропейского дома" всегда был правдив лишь частично, а сегодня противоречия между союзниками обострились до предела, чему свидетельством — выступления венгерского министра иностранных дел. Пока Брюссель обвиняет Будапешт в пособничестве Москве, Венгрия взывает к базовым ценностям ЕС. Включая в первую очередь авторитет на международной арене, принесенный в жертву политическому догматизму.