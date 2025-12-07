Рост военной силы в Европе приведет к диктатуре, заявил Медведев

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что если европейцы начнут наращивать свои военные возможности, то это похоронит экономики их стран и приведет к диктаторским режимам.
"США предлагают заплывшей от дармоедства имбецильной Европе стать самостоятельнее в вопросах обороны... Есть риск, что европейцы вовсю будут наращивать свои военные возможности. Это окончательно похоронит их экономики и потребует установления режимов, близких к диктаторским. Такой печальный опыт у Европы уже есть: тот же Гитлер пришёл к власти именно с жёсткими милитаристскими лозунгами", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.