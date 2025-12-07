Рейтинг@Mail.ru
Европа покупает энергоносители втрое дороже российских, считает эксперт - РИА Новости, 07.12.2025
14:04 07.12.2025
Европа покупает энергоносители втрое дороже российских, считает эксперт
Европейские страны на фоне санкций закупают энергоносители в три раза дороже, чем в России, заявил РИА Новости глава Ассоциации итальянских предпринимателей в...
экономика
россия
европа
италия
витторио торрембини
россия
европа
италия
экономика, россия, европа, италия, витторио торрембини
Экономика, Россия, Европа, Италия, Витторио Торрембини
Европа покупает энергоносители втрое дороже российских, считает эксперт

Торрембини: Европа сейчас покупает энергоносители втрое дороже российских

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Европейские страны на фоне санкций закупают энергоносители в три раза дороже, чем в России, заявил РИА Новости глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.
"Энергоносители, которые сейчас покупает Европа, стоят в три раза дороже, чем в России", - отметил он на полях литературной премии "Радуга".
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Италия, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
ЭкономикаРоссияЕвропаИталияВитторио Торрембини
 
 
