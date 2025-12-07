https://ria.ru/20251207/es-2060459079.html
Принуждение Киева к миру от США вынуждены учитывать в ЕС, заявил Рыженков
Принуждение Киева к миру от США вынуждены учитывать в ЕС, заявил Рыженков
Киев и Евросоюз будут вынуждены учитывать заявления Вашингтона о нежелании поддерживать милитаристские устремления Киева, заявил глава МИД Белоруссии Максим... РИА Новости, 07.12.2025
МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Киев и Евросоюз будут вынуждены учитывать заявления Вашингтона о нежелании поддерживать милитаристские устремления Киева, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
Министр прокомментировал прошедшие на этой неделе в Москве
переговоры президента России Владимира Путина
с представителями США
.
"Если такое государство как США будет и дальше твердо заявлять о своей позиции о неподдержке каких-то милитаристских устремлений Украины
и принуждении их к миру - это, конечно, очень серьезный фактор, который вынуждены учитывать и европейцы, и Украина", - сказал Рыженков
в эфире телеканала "Беларусь-1".
При этом он отметил, что "все в принципе в руках только украинского высшего руководства".
"Народ Украины мира хочет", - уверен руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.
Рыженков напомнил о связи Европы
с происходящими на Украине коррупционными скандалами.
"Это говорит о том, что здесь (имеет место - ред.) какое-то сращивание олигархических, коррупционных систем Европейского союза и Украины, которые эти деньги собирают, фактически, отбирая у европейских налогоплательщиков, у тех людей, которые сегодня ощутили ухудшение жизни", - сказал глава МИД Белоруссии.