Провокация Вильнюса с дроном была ради деньги от ЕС, считают в Белоруссии
Литва устроила провокацию с упавшим в белорусском городе Гродно беспилотником с целью получить деньги от Евросоюза, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 07.12.2025
