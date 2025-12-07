Рейтинг@Mail.ru
Провокация Вильнюса с дроном была ради деньги от ЕС, считают в Белоруссии - РИА Новости, 07.12.2025
22:15 07.12.2025
Провокация Вильнюса с дроном была ради деньги от ЕС, считают в Белоруссии
Литва устроила провокацию с упавшим в белорусском городе Гродно беспилотником с целью получить деньги от Евросоюза, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. РИА Новости, 07.12.2025
2025
в мире, белоруссия, литва, гродно, максим рыженков, евросоюз
В мире, Белоруссия, Литва, Гродно, Максим Рыженков, Евросоюз
Провокация Вильнюса с дроном была ради деньги от ЕС, считают в Белоруссии

Глава МИД Белоруссии: целью провокации Вильнюса с дроном были деньги от ЕС

© Фото : Вильнюсское городское самоуправление Используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у здания мэрии Вильнюса
Используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у здания мэрии Вильнюса - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Вильнюсское городское самоуправление
Используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у здания мэрии Вильнюса. Архивное фото
МИНСК, 7 дек - РИА Новости. Литва устроила провокацию с упавшим в белорусском городе Гродно беспилотником с целью получить деньги от Евросоюза, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
В понедельник МИД Белоруссии сообщил о вызове временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикаса Вилканецаса, которому был заявлен протест в связи с нарушением 30 ноября госграницы Белоруссии с территории Литвы беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. МВД Белоруссии заявило, что упавший в черте города Гродно дрон, оборудованный фотовидеокамерой с возможностью сбора разведданных, осуществил сброс печатной продукции экстремистской направленности.
"У них (литовских властей - ред.) есть хороший учитель - Польша. Поиграть провокациями на границе для того, чтобы потом в Европе трясти какими-то призывами и просить денег", - сказал Рыженков в эфире телеканала "Беларусь-1".
По его словам, уже появилась информация, что в Евросоюзе рассматривают вопрос о выделении около 6 миллиардов евро на помощь Литве в борьбе с якобы гибридной агрессией сор стороны Белоруссии и России.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Литва лишила 145 россиян вида на жительство
6 декабря, 16:56
 
В миреБелоруссияЛитваГродноМаксим РыженковЕвросоюз
 
 
