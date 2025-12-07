https://ria.ru/20251207/es-2060451160.html
Макрон, Мерц и Стармер продвигают неонацизм в Евразии, считает Слуцкий
Макрон, Мерц и Стармер продвигают неонацизм в Евразии, считает Слуцкий - РИА Новости, 07.12.2025
Макрон, Мерц и Стармер продвигают неонацизм в Евразии, считает Слуцкий
Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц становятся апологетами неонацизма и агрессии на евразийском... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T20:55:00+03:00
2025-12-07T20:55:00+03:00
2025-12-07T20:55:00+03:00
в мире
евразия
великобритания
франция
фридрих мерц
кир стармер
эммануэль макрон
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_8916c5c993a0fb8bfc5e5e9e27ebe184.jpg
https://ria.ru/20251206/mask-2060318583.html
евразия
великобритания
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20ae74aeb85a5e44d65b1519158375ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евразия, великобритания, франция, фридрих мерц, кир стармер, эммануэль макрон, госдума рф
В мире, Евразия, Великобритания, Франция, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Госдума РФ
Макрон, Мерц и Стармер продвигают неонацизм в Евразии, считает Слуцкий
Слуцкий: Макрон, Мерц и Стармер становятся апологетами неонацизма в Евразии