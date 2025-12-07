Рейтинг@Mail.ru
Макрон, Мерц и Стармер продвигают неонацизм в Евразии, считает Слуцкий - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/es-2060451160.html
Макрон, Мерц и Стармер продвигают неонацизм в Евразии, считает Слуцкий
Макрон, Мерц и Стармер продвигают неонацизм в Евразии, считает Слуцкий - РИА Новости, 07.12.2025
Макрон, Мерц и Стармер продвигают неонацизм в Евразии, считает Слуцкий
Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц становятся апологетами неонацизма и агрессии на евразийском... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T20:55:00+03:00
2025-12-07T20:55:00+03:00
в мире
евразия
великобритания
франция
фридрих мерц
кир стармер
эммануэль макрон
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_8916c5c993a0fb8bfc5e5e9e27ebe184.jpg
https://ria.ru/20251206/mask-2060318583.html
евразия
великобритания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20ae74aeb85a5e44d65b1519158375ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евразия, великобритания, франция, фридрих мерц, кир стармер, эммануэль макрон, госдума рф
В мире, Евразия, Великобритания, Франция, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Госдума РФ
Макрон, Мерц и Стармер продвигают неонацизм в Евразии, считает Слуцкий

Слуцкий: Макрон, Мерц и Стармер становятся апологетами неонацизма в Евразии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц становятся апологетами неонацизма и агрессии на евразийском континенте, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Стармер, Макрон и Мерц в понедельник проведут встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, где обсудят переговоры между представителями Киева и Вашингтона об украинском урегулировании, сообщало издание Independent.
"Европейская "партия войны", цепляясь за осколки однополярного миропорядка, намеренно продлевает агонию проворовавшегося режима на Украине. Тем самым не только усугубляя риски трансатлантического раскола, но и повышая угрозу Третьей мировой. Макрон, Мерц, Стармер и иже с ними становятся апологетами неонацизма и агрессии на континенте", - написал он в своем Telegram-канале.
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Маск призвал ликвидировать ЕС
6 декабря, 15:54
 
В миреЕвразияВеликобританияФранцияФридрих МерцКир СтармерЭммануэль МакронГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала